Hermana de Christian Nodal humilla otra vez a Ángela Aguilar; no la invitó a este gran evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Ángela Aguilar se encuentra dando de qué hablar en todos los medios de comunicación debido a que se filtró una nueva humillación por parte de su cuñada Amely Nodal, hermana de su esposo Christian Nodal. Como se sabe, semanas atrás surgieron fuertes rumores de que no había una buena relación entre la joven sonorense y la hija de Pepe Aguilar.

Tras esta controversia, ahora Ángela y el intérprete de Botella tras botella enfrentan una nueva polémica a menos de dos meses de haberse casado por el civil en una repentina e íntima boda a la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos. Resulta que en redes sociales se volvió viral que la cantante de 20 años no estuvo presente en un importante evento de la familia Nodal, al cual sí acudió su marido Christian.

La integrante de los Aguilar fue señalada por no hacer acto de presencia en el bautizo del hijo de su cuñada, Amely Nodal, evento que tuvo lugar recientemente en la Catedral de la Almudena, en Madrid, España. Fue la propia Amely quien publicó algunas fotografías y videos del gran día junto a su familia, incluido Christian, pero quien brilla por su ausencia es su famosa cuñada.

Christian Nodal fue padrino del hijo de Amely

Los internautas por supuesto, notaron inmediatamente que Ángela no acompañó a su marido, quien posó sonriente y emocionado junto a su madre, su hermana y sobrino mientras se llevaba a cabo la ceremonia de bautizo, y es que al parecer el fue padrino del bebé. A pesar de que se desconoce si la intérprete de Gotitas Saladas fue invitada, los usuarios de redes sociales no dudaron en señalar que la hermana de Nodal no la quiere y prefiere estar lejos de ella.

Esta versión comenzó desde el enlace civil entre Christian y Ángela, ya que ese día Amely fue la gran ausente pues no apareció en ninguna de las fotografías. Desde aquella ocasión, trascendió que uno de los motivos por los que aparentemente Amely no quiso asistir a la boda fue porque no le gusta la personalidad de Ángela, además de que estaría apoyando a su excuñada Cazzu, quien es madre de Inti, primogénita de Nodal, luego de que su hermano terminara con la argentina y al poco tiempo se casara con Ángela.

Nodal habría estado solo en el bautizo de su sobrino

Fuente: Tribuna