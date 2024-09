Internan a Leonardo García en una clínica de rehabilitación tras golpear a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Toda la atención de medios de comunicación y redes sociales se encuentra sobre Leonardo García, al ser acusado de violentar a su pareja guatemalteca, Flaminia Villagrán. La relación romántica parecía estable y sin altercados, sin embargo, no todo lo que "brilla es oro" y a puerta cerrada ella era víctima de agresiones. Según dijo el programa Ventaneando el hijo del difunto Andrés García fue internado en una clínica de rehabilitación.

La periodista Rosario Murrieta comentó confirmó que una investigación exhaustiva permitió confirmar que Villagrán sufrió una agresión el pasado 14 de julio durante un arranque de ira. La noticia fue complementada por la conductora Linet Puente quien apuntó que los desbordes emocionales protagonizados por Leonardo no serían tema nuevo. "Él tiene problema de ira, siempre ha tenido un problema ahí con el humor explosivo", aseguró.

Dicho temperamento se habría agudizado a partir de problemas personales que enfrenta el histrión, tal como el desalojo de su departamento en Polanco por un presunto fraude inmobiliario, por el cual también estaría envuelto en una situación complicada con la justicia mexicana.

Como resultado del ataque, la extranjera ingresó al Hospital Español para ser atendida. Para tener una declaración directa del involucrada, el equipo de reporteros de TV Azteca emprendió la búsqueda de García y durante el proceso se enteraron que por el momento le es imposible atender a la prensa. El motivo sería que está recluido en un centro ubicado en el estado de Morelos desde hace unas semanas. Esta medida fue adoptada por presión externa, explicaron en el vespertino.

La idea de tratarse de manera profesional no provino de la voluntad de Leonardo, sino que tuvo que acceder a ello debido a que su pareja se lo exigió como requisito para no llevar el caso a instancias legales. Por si no fuera suficiente, se develó que es la misma familia de la afectada la que está cubriendo los gastos de esta terapia. Al completar la rehabilitación, Villagrán le prometió volver a estar juntos como pareja.

