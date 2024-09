Llanto en Televisa: Tras morir por Parkinson y 4 años retirado, famoso actor hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa confirma importante noticia acerca de uno de los actores más queridos de la pantalla chica, y quien falleció en el año 2014. Se trata del famoso comediante Roberto Gómez Bolaños, quien murió a los 85 años a causa del Parkinson, dura enfermedad que fue revelada por su viuda Florinda Meza. Y es que después de estar fuera de la televisión desde 2020, ambos regresan a la pantalla pues la televisora de San Ángel acaba de confirmar una noticia que conmovió hasta las lágrimas a muchos y promete hundir a la competencia TV Azteca.

Y es que después de 4 años fuera de la pantalla chica luego de una serie de problemas legales, El Chavo del 8 regresa a Televisa. La popular serie creada por el fallecido comediante mexicano se transmitirá por Televisa-Univisión. Sí, luego de que el dueño de la empresa Emilio Azcárraga revelara hace poco que la serie volvería pero en Estados Unidos, ahora confirman que El Chavo del 8 regresa con sus ocurrencias al canal 2 de la televisión abierta, es decir, el canal de Las Estrellas.

Elenco de 'El Chavo del 8'

De acuerdo al comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de TU Prensa @tuprensa, a partir del 16 de octubre se transmitirán dos capítulos diarios de lunes a viernes a las 13:30 horas de la tarde. Por otro lado, en la plataforma de streaming Vix todos los 273 capítulos estarán disponibles para el público a partir del 18 de septiembre, dando una excelente noticia a su audiencia en México y en un gran número de países en Latinoamérica.

"La histórica serie creada por Roberto Gómez Bolaños, y que lanzara a la fama internacional a los personales de El Chavo, Doña Florinda, La Chilindrina, Quico, Don Ramón, El Profesor Jirafales, Doña Cleotilde, El Señor Barriga, Ñoño y La Popis, vuelve a las pantallas de Televisa-Univision y VIX para gozo de todos los fans de esta serie y de las nuevas generaciones que seguramente disfrutarán de sus geniales aventuras, enseñanzas y dichos populares", escribieron en el comunicado.

Instagram @tuprensa

De inmediato, la noticia emocionó al público hasta las lágrimas, quienes quedaron impactados por el regreso de uno de los programas cómicos más famosos no solo en México, sino a nivel mundial. "Qué gran acierto sin duda la mejor noticia, la he visto mil veces y esas mil veces la vuelvo a disfrutar", "Hemos sido escuchados gracias Dios", "Estoy llorando de verdad, no lo puedo creer", "El mundo ganó", "Vamos con todo" y "Nuestra infancia volvió", fueron algunas de las reacciones de usuarios en redes sociales.

