¡Lo humillaron! 'Cuéntamelo YA!' exhibe a Ricardo Peralta por 'come mocos' y atacar a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 10 de septiembre el conductor e influencer Ricardo Peralta llegó al foro de Cuéntamelo YA! tras haberse convertido en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México. Durante su participación en el programa de Las Estrellas, el mexicano tuvo que hacer frente a todas las polémicas que tuvo dentro del mencionado reality, como la vez que lanzó varias amenazas en contra de Televisa.

Tal y como ha ocurrido con otros expulsados de 'La Casa', este martes las conductoras de Cuéntamelo YA! recibieron a 'Pepe' en la emisión para que compartiera su reacción a diversos problemas que surgieron mientras era parte del show de telerrealidad que lidera Galilea Montijo. Uno de los momentos más esperados por el público era saber cómo reaccionaría Ricardo a los muchos videos que circulan en los que aparece comiéndose los mocos.

Hace unos momentos, Luciana Sismondi, Odalys Ramírez y Roxana Castellanos transmitieron estas imágenes a nivel nacional, lo cual fue considerado por muchos como una humillación masiva para Ricardo Peralta. El influencer admitió que él estaba al tanto de su comportamiento de 'come mocos' pero no quiso dar más detalles: "Sabía que tenía este habito. No es como que me coma los mocos, es que me da más asco explicarles, México. Lo que pasó, pasó".

Asimismo, 'La Loba' tuvo que responder al pleito que armó durante las primeras semanas en LCDFL México, cuando acabó indignado por una broma que el cuarto Mar hizo a Sian Chiong, que consistió en destender su cama y sacar el colchón de la habitación: "Algo en mí ardió, tampoco fue como que yo (gritara), todo se descontroló y despuesito de eso dije: 'Una disculpa porque mañana voy a decir qué oso'", dijo Ricardo.

Peralta también fue exhibido mientras recordaban su polémico posicionamiento en contra de Arath de la Torre, donde trató de señalar al conductor del programa Hoy de homofóbico y por el contrario, la comunidad LGBT+ saltó en su contra: "El domingo uno va y dice cosas horrendas y luego el lunes viene una depresión fuerte, o sea, todo el lunes estás molido", dijo.

Finalmente la producción de Cuéntamelo YA! transmitió un video en donde se observa a Ricardo atacando a Televisa, mientras aseguraba que Arath era protegido de la televisora y que no le importaba que quedara mal por expresar estos comentarios. El influencer aseguró que está arrepentido de haber hecho estas desafortunadas declaraciones contra la empresa de San Ángel y aseguró que sí les debe mucho por la oportunidad que le dieron.

Una disculpa a la televisora, del mensaje anterior donde decía que no le debo nada a nadie, sí le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa gracias por invitarme, a las personas que confiaron en mí".

Fuente: Tribuna