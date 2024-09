¿Luto en Televisa? Alejandra Guzmán llega a 'Ventaneando' y da dolorosa noticia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de doña Silvia Pinal se volvió tendencia nuevamente en varios medios de comunicación, luego de que días atrás la pitonisa Mhoni Vidente anunciara su próxima muerte, generando un ambiente nostálgico entre todos los fans de la primera actriz de Televisa. Y por si fuera poco, ahora Alejandra Guzmán reapareció y compartió una dolorosa noticia sobre la 'Última Diva Mexicana', a través de una entrevista exclusiva que concedió a Ventaneando.

La intérprete de Eternamente bella platicó con reporteros del programa de TV Azteca para presumir que está por arrancar una gira por Europa, pero además aprovechó para hablar del reciente problema que enfrenta la matriarca de la dinastía Pinal. En primer lugar, 'La Guzmán' reveló que su madre ha jugado un papel trascendental previo al inicio de sus nuevas presentaciones musicales, ya que siempre le está dando su opinión.

Claro que le platico, voy y le enseñó en el celular, y luego me dice 'no, esto es, muchas nalgas, que no se vean tantas', o sea, mi mamá está en todo", declaró Ale con una sonrisa.

Acto seguido, la hija de Enrique Guzmán arremetió en contra de los administradores de la Asociación Rafael Banquells asegurando que habían destituido a su madre como presidente vitalicia, pese a todo el apoyo que les brindó 'La Pinal'. "Lo que estamos esperando es a que haya una auditoria en la asociación Rafael Banquells, de la cual destituyeron a mi mami".

Sylvia Pasquel y Alejandra manejan la nueva asociación de su madre

Alejandra explicó que por esta misma situación ella y su hermana Sylvia Pasquel se vieron en la necesidad de crear una institución que llevará el nombre de la afamada presentadora de Mujer, casos de la vida real: "Hasta que tengamos todo en orden, vamos a poder anunciarla y empezar a ayudar a los viejitos, que es la idea de mi madre, que siempre fue, y defenderla, porque mi madre siempre ha sido muy buena amiga de los que la destituyeron".

Finalmente, la intérprete mexicana envió una fuerte advertencia a quienes han tratado mal a doña Silvia: "No voy a permitir que le hagan eso a mi mamá mientras yo esté viva", remató. Cambiando de tema, Ale habló de los problemas de salud que ha enfrentado a raíz de una mala cirugía estética a la que se sometió y por la cual ahora tiene dos prótesis de titanio en la cadera: "Le agradezco a mi cuerpo que sea tan noble, que vuelva a bailar... me ha costado trabajo".

Además, 'La Guzmán' compartió cuál es su mayor motivante para seguir adelante luego de 37 años de altas y bajas de carrera: "Me han impulsado… esos problemas, estos tres años dolorosos, son los que me han hecho empezar de nuevo, y quererme de nuevo, y quitarme mucha gente tóxica que me explotaba, y que yo también permití. Ha sido una etapa de sacudirme rémoras, dos tres .... y vámonos mi vida, la vida es una".

Fuente: Tribuna