¿Murió de sobredosis? Famoso cantante sufre trágica muerte; su viuda lo halló con espuma en la boca

Atlanta, Estados Unidos.- La música se viste de luto tras el terrible fallecimiento de un cantante. Se trata del rapero Rich Homie Quan quien perdió la vida el pasado 5 de septiembre, sin embargo, es hasta este 10 de septiembre que se filtraron más detalles de su terrible fallecimiento cuando apenas tenía 34 años. El artista fue encontrado muerto por su novia en la casa que compartían juntos en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El rapero, cuyo verdadero nombre era Dequantes Lamar, fue hallado inconsciente por su novia dentro de su residencia. De acuerdo a información de investigadores que recientemente se hizo pública, fueron revelados nuevos detalles ocurridos durante la mañana que Lamar fue encontrado inconsciente. Ese día, a alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, el hermano del cantante señaló a un oficial que vio al artista dormido en el piso cerca de la barra de la cocina y le pareció extraño.

"Me dijo que era muy inusual porque tenía comida en la boca. Lo levantó y lo puso en el sofá", escribió el oficial en el reporte policíaco. La novia del rapero luego contó que al levantarse a las 6:45 de la mañana para llevar a sus hijos a la escuela se dio cuenta que él no estaba en la recámara. Luego de ver que estaba dormido en el sillón, se fue a dejar a los menores. Cuando regresó a casa, vio que el cantante seguía dormido y ella volvió a la cama.

Al levantarse a las 11:00 de la mañana, fue a revisar al músico y notó algo macabro: el rapero no respondía y tenía espuma en la boca. "Observó que su cuerpo estaba helado y le llamó al 911", indicó el reporte. De inmediato acudieron paramédicos al lugar, sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarlo. El rapero fue declarado muerto en el hospital Grady Memorial, a donde fue llevado de urgencia.

Hasta el momento la causa de muerte aún no ha sido confirmada oficialmente ya que se siguen esperando resultados de su autopsia, sin embargo, se rumora que pudo haber sido una presunta sobredosis de alguna droga. El rapero, quien colaboró con famosos artistas como Tyga, Young Thug, Kid Ink, Gucci Mane, 2 Chainz y Problem, fue uno de los raperos más notorios de la década de los 2010's. Sus éxitos Type of Way y Flex (Ooh, Ooh, Ooh) le hicieron alcanzar la fama.

