Salió del clóset: Tras filtración de fotos íntimas, galán de Televisa se confiesa y da noticia

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tiene más de una década formando parte de Televisa y que salió del clóset desde que era un adolescente, sorprendió a todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista confesó detalles de la relación abierta que mantiene con otro hombre desde hace 4 años. Se trata del guapo y talentoso Aldo Guerra, quien es hijo del fallecido histrión Rogelio Guerra (qepd).

El joven intérprete de 32 años llegó a la televisora de San Ángel en 2013 debutando en la exitosa serie Gossip Girl: Acapulco y 2 años más tarde alcanzó el éxito en Amores por Trampa, melodrama que lo hizo ganar un Premio Bravo y un Premio TVyNovelas. También hizo las novelas Mi adorable maldición, Tenías que ser tú y actualmente Fugitivas, en busca de la libertad, además de que hasta ha participado en el unitario Como dice el dicho.

Aldo Guerra es hijo del fallecido actor, Rogelio Guerra

Poco antes de la muerte de su reconocido padre, ocurrida en febrero de 2018, Aldo estuvo involucrado en un fuerte escándalo debido a que le filtraron varias fotos íntimas; el actor reconoció que él sí envió este contenido pero se dijo triste de que traicionaran su confianza y lo expusieran. Desde hace varios años, Guerra es un defensor de los derechos LGBT+ y ha contado que su padre supo sus preferencias antes de morir. El joven explicó que se dio cuenta que era gay desde que tenía 15 años.

Este martes 10 de septiembre Aldo apareció en la portada de la revista TVNotas debido a que se sinceró y confesó que desde hace varios años tiene una relación abierta con su novio, el artista plástico Óscar 'El Terrícola'. Debido a que Guerra participa en Smiley, obra que trata este tema, es que ahora decidió sincerarse y contar lo que estaba viviendo de forma personal: "La gente todo el tiempo pone el cuerno. Lo que haces con la relación abierta es que desaparece el cuerno. Lo hablas con tu pareja. Se vuelve tu cómplice. Es una relación más de calidad".

El intérprete de 32 años explicó también si llega a sentir celos al saber que su pareja está con más personas: "Son inevitables, pero son parte del proceso. La regla que tenemos es que todo se vale mientras no dañemos al otro". Aldo también mencionó que es "un chico más feliz" cuando puede compartir con otras personas: "Decidimos no contarnos para no pensar con quién está el otro y no mal viajarnos. Si un día nos preguntamos, nos tenemos que decir todo. Le pregunto qué tanto hizo y se vuelve una fantasía y la pasamos maravilloso".

Finalmente, Aldo confesó que su primer novio lo consiguió tras usar una app de citas exclusivas para hombres y señaló que comenzó a usar estas redes desde los 18 años. Además reconoció que aunque en el pasado no le gustaba hablar abiertamente de su homosexualidad, ahora las cosas ya cambiaron: "Antes tenía pánico. Por eso no decía nada. Actualmente hay otra mentalidad y me hace feliz que no me encasillen en ese tipo de personajes".

