¿Se divorciará? Dave Grohl confiesa infidelidad y revela que será padre fuera del matrimonio

Los Ángeles, California. - El famoso músico Dave Grohl, líder de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, causó un gran revuelo en redes sociales tras confesar públicamente que fue infiel a su esposa, Jordyn Blum, con quien lleva casado más de 20 años. La noticia sorprendió a sus seguidores cuando el rockero de 55 años publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, admitiendo que tuvo una hija fuera del matrimonio.

En su comunicado, Grohl expresó su profundo arrepentimiento y vergüenza por lo sucedido, asegurando que su prioridad es recuperar la confianza de su esposa y sus tres hijas, Violet Maye, Harper Willow y Ophelia Saint. “Recientemente me convertí en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre cariñoso y comprensivo para ella. Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”, escribió Grohl, pidiendo también respeto por la privacidad de todos los involucrados, especialmente sus hijos.

La noticia sin duda alguna rompió la imagen pública de Grohl, quien siempre había sido considerado un hombre de familia. A lo largo de su carrera, el intérprete de éxitos como Best of You y Everlong había hablado abiertamente sobre la importancia de su esposa e hijas en su vida. En una entrevista con The Guardian en 2007, declaró que su familia era lo que lo mantenía con vida, calificando a Jordyn y a su hija Violet como "anclas" que le daban estabilidad y propósito.

La confesión ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus fanáticos y en los medios, quienes se han mostrado divididos entre el apoyo al músico por su honestidad y la decepción por la ruptura de su imagen familiar. Mientras tanto, Grohl dejó ver su compromiso en trabajar por la reconciliación con su esposa, con quien ha compartido más de dos décadas de matrimonio.

El músico, conocido por su energía en el escenario y su carisma, enfrenta ahora una batalla personal mientras intenta reconstruir su vida familiar y lidiar con las consecuencias de sus acciones.

Fuente: Tribuna