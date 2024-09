Tragedia en Televisa: Hallan muerta a villana de novelas y conductor filtra secreto; tenía neumonía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 11 años de la trágica muerte de una querida actriz de telenovelas de Televisa, revelan un inesperado secreto de su vida personal. Se trata de la famosa villana de melodramas Karla Álvarez, quien falleció a los 41 años de edad bajo misteriosas circunstancias. Como se recordará, Karla falleció muy joven y su muerte causó una ola de especulaciones. Entre las telenovelas en las que actuó estuvieron María Mercedes, Mi querida Isabel, La Mentira, Alma Rebelde y Qué bonito amor.

El secreto de Karla fue revelado en una entrevista para el programa conducido por Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa de YouTube N Estado Burresco, en donde el conductor ventiló que él y el actor argentino Juan Soler compartieron a una pareja. Sí y es que ambos confesaron que tuvieron un romance con la fallecida actriz, quien perdió la vida el 15 de noviembre del 2013. La revelación se dio durante la plática que sostuvo con la conductora Paulina Mercado, pareja de Juan, pues el actor la acompañó.

Karla Álvarez (QEPD)

'El Burro' recordó que antes no fue una buena pareja, pues cabe recordar que él mismo ha revelado que durante su romance con Karla fue muy tóxico e incluso cayó en la bebida y una profunda depresión cuando todo terminó entre ellos. "Yo pagué todas, fui un hijo de la chin... pinta cuernos y todo, sí me pasé de lanza pero todo está saldado porque me bajaron a novias... se casaron con una exnovia mía un gran amigo mío", recordó el exconductor del programa Hoy.

"¿Ustedes fueron socios verdad?", preguntó Paulina Mercado a Juan y a 'El Burro'. "Vivimos en la misma vía láctica", confesó el argentino, detalle que fue confirmado por el presentador. "Lo dijimos... él anduvo con Karla Álvarez, yo anduve con Karla Álvarez", reveló, aclarando que él empezó una relación con la actriz después de que terminara con Juan, sin embargo, fue contundente al asegurar que él nunca "se la bajó" al argentino.

Karla Álvarez (QEPD)

"Lo digo con todo respeto a Karlita que en paz descanse, mis respetos a la familia de Karla", sostuvo Van Rankin ante la cámara. Fue ahí que Soler explica cómo se dio su romance con Álvarez: "Ella se se separa de Alexis (Ayala) y empieza a andar conmigo... pero separada y todo". "Fue en la novela de Acapulco, Cuerpo y Alma que producía 'El Güero' Castro (...) Ahí yo no existía, no la conocía", añadió 'El Burro'.

El conductor aseguró que su breve pero intenso romance ocurrió en el año 2001 cuando ambos participaban en el reality show Big Brother en Televisa. "En Big Brother es donde me enamoré de ella (...) estuve muy clavado de Karlita, a mí sí me dolió su partida porque era una mujer muy linda... tenía muchos problemas", reveló con tristeza. "Lo único que tengo por ella es agradecimiento, un mujerón, guapísima, linda... la recuerdo con mucho cariño, con problemillas como todos tenemos", finalizó.

Karla Álvarez (QEPD) y Jorge 'El Burro' Van Rankin

Como se recordará, en noviembre del 2013 Álvarez fue encontrada sin vida por su empleada doméstica en el suelo de su casa, ubicada al sur de la CDMX. En un inicio se dijo que había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio causado por bulimia y anorexia, trastornos alimenticios contra los que presuntamente luchaba en secreto, sin embargo, años más tarde Univisión pudo consultar su acta de defunción y la causa de muerte dejó helados.

En esta acta se había detallado que la causa del fallecimiento de la actriz habría sido una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. Según se reveló, la actriz llevaba varios días enferma sufriendo tos y fiebre. Al momento de querer sentarse a comer, se reportó que sufrió un fuerte ataque de tos, el cual finalmente le terminó arrebatando la vida ese 15 de noviembre del 2013 al mediodía.

Momento a partir del minuto 59:40 del video:

