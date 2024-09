Adiós, Ben Affleck: JLo da carpetazo a su relación con el actor y así lo demostró

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Para nadie es un secreto que Jennifer Lopez es una de las estrellas que más ha llamado la atención en Estados Unidos durante los últimos meses y no es precisamente por su basta trayectoria (la cual de hecho, sí posee). Como algunos recordarán, la ‘Diva del Bronx’ se separó de manera inesperada de su esposo, Ben Affleck, siendo que la última vez que se les vio juntos de manera pública fue en el mes de marzo.

A raíz de ello, la actriz de Nunca Más y el actor de Argos comenzaron a publicar fotografías por separado y los rumores de que ella estaba en Nueva York y él en Los Ángeles no tardaron en hacerse esperar. Si bien, las especulaciones de una separación se mantenían vigentes, la gente se negaba a creer en ello puesto ambos habían vendido una historia de amor digna de alguna de las películas protagonizadas por la propia JLo.

Jennifer Lopez tuvo muchas discusiones con Ben Affleck

Hace unas semanas, los medios de comunicación estadounidenses enfocados en la farándula confirmaron lo que ya se sabía: Jennifer Lopez y Ben Affleck se estaban divorciando; pero no es solo ello, sino que la famosa ya había optado por dar carpetazo a todo ello, por lo que le pidió a las autoridades que le devolviesen su apellido de soltera (puesto adoptó el de su marido cuando contrajo nupcias).

Recientemente, Jennifer Lopez acudió al Festival de Cine de Toronto para la exhibición de su película: Imparable, la cual fue producida por el propio Ben y Matt Damon; pero algo que llamó poderosamente la atención de la agente es que la celebridad llevó un vestido color plata cuyos costados estaban parcialmente al descubierto, en dicha zona de su cuerpo la actriz se hizo un tatuaje en honor a su exmarido en San Valentín del 2023; pero en esta ocasión las marcas en su piel ya no estaban.

Jennifer Lopez se quitó su tatuaje de Ben Affleck

Como era de esperarse, los fanáticos con ojo de águila no pudieron evitar percatarse de este pequeño detalle, por lo que rápidamente comenzaron a teorizar que, probablemente, Jennifer se habría retirado el tatuaje o que, quizás lo había maquillado de tal manera que no pudiera verse de nueva cuenta. Como sea, hasta el momento se desconoce a plenitud si la marca ya no se encuentra en su piel, lo que sí ses sabe es que Lopez está decidida en dejar todo el episodio de Affleck atrás.

