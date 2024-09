Con romántico video, Eugenio Derbez felicita a Alessandra Rosaldo por su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzaron su relación, muchas personas se cuestionaron si realmente iban a durar, puesto en aquel entonces el comediante de Televisa era tenido como uno de los solteros más difíciles de atrapar de la época, dado a que múltiples famosas habían intentado llegar al altar con él, pero la realidad es que ninguna lo había logrado, ni siquiera la propia cantante de Sentidos Opuestos.

Es bajo este contexto que ambas estrellas se separaron; sin embargo, luego de haber pasado una temporada lejos de Rosaldo, el actor de Familia P. Luche llegó a la conclusión de que si quería compartir su vida con ella, por lo que realizó una romántica propuesta de matrimonio en las inmediaciones de la colonia Roma, en la Ciudad de México y meses después, ambos llegaron juntos al altar.

Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Alessandra Rosaldo

Créditos: Internet

A raíz de ello, Eugenio Derbez demostró su devoción a Alessandra Rosaldo, al grado en el que ambos pertenecen al exclusivo grupo de parejas estables en la farándula. Por su parte, el actor de cintas como CODA, Milagros del cielo, No se aceptan devoluciones y No eres tú, soy yo no ha tenido problemas en demostrar cuán romántico es, un ejemplo de ello ocurrió durante la mañana de este miércoles 11 de septiembre.

Pero, ¿por qué razón Eugenio Derbez hizo gala del amor que siente por Rosaldo? Resulta ser que, durante esta jornada Alessandra se encuentra celebrando su cumpleaños número 53, por lo que el famoso no se pudo resistir en publicar un video de sus mejores momentos durante los últimos 18 años, tiempo que ambos se han mantenido juntos. Aunado a ello, el comediante anexó un mensaje que dejó entrever el gran amor que siente por la también actriz.

“El cumpleaños más feliz mi amor. 18 años de celebrar tu cumpleaños tomados de tu mano. Feliz cumpleaños a mi princesa de cuento de hadas. Te-odoro con toda mi alma”, declaró el histrión.

Eugenio Derbez le dedica conmovedor mensaje de cumpleaños a Alessandra Rosaldo

Créditos: Instagram @ederbez

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se aglomeraron en la publicación, la cual en menos de dos horas ya sumó un total de 48 mil 14 reacciones y varios comentarios en los que le deseaban lo mejor a la pareja, así como también mostraban su admiración por haberse mantenido juntos por tanto tiempo, así como también han sabido sobreponerse a cada prueba que la vida les ha puesto.

Fuentes: Tribuna