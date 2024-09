¿Cuánto pesó y midió la bebé de Paul Stanley? Da todos los detalles del nacimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paul Stanley conmovió a sus seguidores ayer al confirmar que se convirtió en padre por primera vez. Al lado de Joely Bernat inició su camino en la crianza de la pequeña Victoria, quien nació en punto de las 8:48 horas y para hacer partícipe al público de esta experiencia, la feliz pareja compartió algunos detalles durante la transmisión en el programa matutino Hoy, sobre la llegada de su primogénita.

El mensaje fue difundido mediante una videollamada trasmitida en vivo. A cuadro aparecieron los padres y aliviaron toda preocupación de la audiencia y de los presentadores al confirmar que la bebé nació por parto natural y goza de un excelente estado de salud. Además, mencionaron cuál fue el peso y estatura de 'Vicky'. Según dijeron, pesó 3.380 kilogramos y midió 49 centímetros. Por ello, le dieron una calificación de 9.9.

Cuando Joely tomó la palabra revivió cómo fue el conmovedor momento en que pudo tocar a su bebé por primera vez. Comentó que era uno de sus máximos sueños y por fin pudo cumplirlo. El deseo comenzó cuando vio algunos partos naturales y al instante supo que igual quería ser protagonista de dicha situación. Relató que el primer contacto estuvo lleno de emociones y no pudo contener las lágrimas. Stanley no habría sido inmune al encanto y belleza de la reunión familiar, pues también se deshizo en llanto: "Cuando lo viví ¡Oh my God!, empecé a llorar, los dos".

La noticia fue recibida con gusto por parte de los colegas de Paul. Mientras que algunos lo felicitaron, Raúl Araiza bromeó acerca de que tener una hija marcaba un antes y un después a nivel económico, por lo que le sugirió al exparticipante de La Casa de los Famosos en la primera temporada que se esforzara al doble en su trabajo para que el dinero le alcanzara para mantener a su hija. Ante ello, el presentaron respondió: "Ahora tengo dos chicas que son las dueñas de mis quincenas".

A un día del nacimiento, Joely se dijo feliz de no tener ninguna dificultad para lactar. Agradeció que el proceso se le ha hecho muy sencillo. La conversación cerró con un comentario lleno de sentido de humor, en el que Paul lamentó que por las nuevas condiciones, quedaba fuera de ligas. "Y yo estoy descalcificado, entonces…”.

Fuente: Tribuna Sonora