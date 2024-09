Estuvo 4 meses en coma: Tras casi morir, exactor de Televisa reaparece en 'VLA' y da noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y productor, que trabajó décadas en Televisa y que estuvo 4 meses en coma al borde de morir, nuevamente reapareció en el programa Venga la Alegría y compartió una nueva noticia sobre su salud tras casi perder la vida en 2020. Se trata del querido Toño Mauri, quien estuvo muy grave debido a complicaciones de Covid-19 e incluso tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón para sobrevivir.

El también cantante mexicano realizó su primer melodrama fue Juana Iris en 1985 para el Canal de Las Estrellas y luego se unió a otras telenovelas como Mi segunda madre, Simplemente María, Madres egoístas, La antorcha encendida, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte, Velo de Novia, Inocente de ti, Las dos caras de Ana, Pasión y Por amar sin ley. Sin embargo, ya tiene varios años sin actuar en la empresa de San Ángel.

Es por ello que la mañana de este miércoles 11 de septiembre, Toño apareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, donde contó que tiene gran interés de conocer a la familia de su donante, sin embargo, es consciente de que quizá para ellos es difícil entablar una reunión con él: "Sí, es mi ilusión. Desde que cumplí el año de mi trasplante, tuve la oportunidad de escribirle una carta a la familia de mi donador para decirles el interés que tenía en conocerlos. Tristemente no se ha dado, pero yo entiendo también que hay un proceso, un duelo".

Creo que debe ser difícil ver a una persona que de alguna manera es ese ser vivo dentro de nosotros, ¿no?", añadió.

Toño Mauri estuvo a punto de morir por complicaciones de Covid

Por otro lado, el exintegrante del desaparecido grupo Fresas con crema aclaró cómo se encuentra actualmente de salud luego de haber visto de cerca la muerte. "Llevo tres años y medio de mi trasplante y ha sido maravilloso. Estoy prácticamente otra vez haciendo mi vida normal. Ya me acoplé a mi trabajo, a mi vida, a mis viajes", declaró.

Por otra parte, Mauri aseguró que sigue con los planes de llevar a la pantalla grande su experiencia de vida. "Estoy preparando la película de mi libro para poder hacerlo en película, y yo creo que es muy importante por todos los temas que me pasaron, viví. O sea, la donación de órganos, los trasplantes de órganos, la experiencia de estar en un coma tan largo", expuso al respecto.

Finalmente, Toño externó su esperanza en que la salud de su amigo Jorge Ortiz de Pinedo mejore, luego de que el comediante contó no recibió el trasplante de pulmones que necesita porque lleva años luchando contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece. "Bueno, él está con mis doctores. Estamos en el mismo grupo. Coincidió que cuando hablé con él, me dijo que estaba con niños que me hicieron a mí mi trasplante, y eso me da la totalmente confianza", concluyó.

Fuente: Tribuna