Gala Montes golpea a Briggitte Bozzo tras discusión acerca de Adrián Marcelo

Ciudad de México.- A escasas semanas de la final hay un lazo de amistad que se ganó el cariño del público que se ha visto reflejado en cada Gala de Eliminación, donde los votos apoyan incondicionalmente a 'Mar', sin embargo, algunos piensan que esta camaradería estaría próxima a terminar, pues en los últimos días se han hecho notorias las tensiones, sobre todo entre Briggitte Bozzo con respecto al resto de sus compañeros.

En horas recientes protagonizó una acalorada pelea con Gala Montes. Si bien la discusión adquirió un tono de juego, hay un dicho que asegura que "entre broma y broma, la verdad se asoma", y es que durante el conflicto la actriz le reprochó a su amiga una situación que la audiencia ya había detectado. Se trata de la afinidad que Bozzo sentía hacia Adrián Marcelo, ignorando el hecho de que durante la competencia él la maltrataba y Montes lo encaró, ganándose un enemigo por una causa que no era suya.

Ambas discutieron en la cocina, a la vista de todos

Todo comenzó cuando Gala dijo: "Mira, y eso que yo soy terca, pero Briggitte me gana". A esto, Bozzo respondió: "Pero al menos yo no soy tan peleonera como otras". Ante ello, Gala le recordó que varias disputas fueron en su defensa: "Todavía que te estoy defendiendo, luego, luego a la yugular, todavía que te defiendo". A 'Bri' pareció no importarle y remató con: "Todo te emput*".

Para este punto, Gala se dijo orgullosa de su temperamento y cuestionó a la venezolana si ello le causaba un problema y de ser así, no importaría. "Así es mi modo, así yo hablo, ¿cuál es tu pedo, pony de la marquesa? (...)". La situación escaló y ambas comenzaron a utilizar las uvas como un arma, lo que llevó a Mario Bezares a pedir que se detuvieran, ya que la con comida no es un juego.

La intervención del comediante no las detuvo y Gala comparó a la pelirroja con Adrián Marcelo por la poca inteligencia: "¿Quién te crees? (...) Pareces haber nacido con tres o cuatro neuronas defectuosas". Además, demostró descontento por la falta de apoyo que tuvo de ella en el último enfrentamiento con el regiomontano. Además, 'cacheteó' suavemente a 'Bri' con una tortilla en dos ocasiones. Por su parte, la extranjera no emitió queja alguna sobre la agresión.

Momento en el que Gala golpeó a 'Bri' con una tortilla

Fuente: Tribuna Sonora