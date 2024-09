Galilea Montijo confirma síntomas de embarazo; así confesó que sería madre a sus 51 años

Ciudad de México.- La querida conductora Galilea Montijo de nueva cuenta se acaparó de toda la atención de la prensa debido a que días atrás presentó síntomas de embarazo, luego de que ella misma confirmara que estaba buscando convertirse en madre por segunda ocasión. Sí, tras divorciarse de Fernando Reina Iglesias y comenzar su relación con Isaac Moreno, la también actriz y empresaria declaró que deseaba poder tener una hija.

Recientemente el periodista Álex Kaffie compartió un video de Gali previo a comenzar la gala dominical de La Casa de los Famosos México, donde ella misma revela que tuvo malestares muy similares a los de un embarazo. "Ella misma le dice a la doctora que siente náuseas, que siente vómitos y mareos", señaló el periodista al mostrar el material dentro de su canal de YouTube.

En el video que dura escasos segundos, Galilea se encuentra en el foro del exitoso reality de Televisa y menciona lo siguiente: "Comí cosas irritantes y me sentía como mareada, con náuseas... gracias doc, pero estoy bien”. Posteriormente, Kaffie contó más detalles de la situación se suscitó poco antes del inicio de la transmisión de LCDLF México del pasado fin de semana.

Si bien, los mareos y náuseas pueden ser síntomas de muchas enfermedades y malestares, Kaffie habló de la posibilidad de que la conductora del programa Hoy esté embarazada: "Incluso hay alguien de la producción que le pregunta si se encuentra bien y ahí está el novio de Galilea, ella va a acompañada de su novio, en este caso el padre de su criatura. ¿Estará embarazada o no estará embarazada?", agregó el periodista.

Como se recordará, desde finales del pasado 2023 y principios de 2024 'La Gali' no ha parado de repetir que desea ser madre, mencionando incluso qué recursos usará para cumplir este anhelo. En una ocasión, la conductora confesó que se había sometido a algunos tratamientos para hacer este sueño realidad, pero la llegada de la menopausia eliminaba las posibilidades de tener un bebé a través de un embarazo natural.

Me gustaría... a mí siempre me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, ver de qué otra manera", contó durante el pasado mes de abril.