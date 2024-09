¿Gay y mantenido? Tras separación, Andrea Legarreta exhibe a Erik Rubín y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de anunciar su separación en febrero del 2023 tras 22 años de matrimonio, la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta rompe el silencio y se expresa tajante acerca de su expareja Erik Rubin. ¿Lo acusó de ser gay, alguna infidelidad o ser un "mantenido" como se ha mencionado en el pasado? No, pues aunque muchos reportaron en su momento que esto habría causado el fin de su relación, Andrea siempre fue tajante y negó todos los comentarios negativos acerca del exTimbiriche.

Cabe recordar que en 2023, Erik Rubín y el integrante de Kabah Apio Quijano protagonizaron un momento bastante coqueto y escandaloso en el escenario del 90's Pop Tour, pues casi se besan y se mostraron muy juntitos. Esto hizo que medios cuestionaran a la presentadora de Televisa cerca de la orientación sexual de Rubín, lo que ella aclaró de inmediato, afirmando que todo fue parte del espectáculo y el padre de sus hijas no tenía ningún tipo de amorío con el cantante.

Erik Rubín y Apio en el 90's Pop Tour

Luego de que anunciaran su separación, también le preguntaron si su matrimonio había llegado a su fin por alguna infidelidad o traición, lo que ella descartó por completo. Y ahora, a año y medio de que anunciaran que llevaban 5 meses separados, la conductora de Televisa fue entrevistada por Despierta América acerca de una posible reconciliación con Rubín. Legarreta fue tajante al revelar que no está lista para rehacer su vida y dejó claro que solo el tiempo dirá si sus caminos se vuelven a unir.

Sobre una posible reconciliación con el actor y cantante, confesó: "Mira la verdad es que nosotros, desde el principio lo hicimos (separación) de una forma sana, respetuosa y amorosa porque somos una familia", aclaró. Andrea exhibió al cantante pues reveló que todavía salen a comer juntos con sus hijas, pero no ve próxima una reconciliación. "Hoy por hoy no sé, no lo veo como algo próximo pero no sé si en la vida algo suceda y nos una como pareja (...) hoy por hoy no es el momento, si llegara a suceder".

Erik Rubín y Legarreta estuvieron 22 años juntos

Legarreta dio un duro golpe bajo al exTimbiriche, pues añadió que aunque sí hay amor entre los dos, considera que actualmente su vínculo con Rubín es más como el de una expareja, no como el de un matrimonio: "Hay amor, un amor de familia, de cómplices, de amigos, de padres de las niñas y pues... un amor de expareja, no sé que vaya a suceder", explicó la famosa conductora del matutino Hoy.

Por otro lado, al preguntarle si quisiera encontrar el amor o iniciar una nueva relación, Andrea fue tajante al explicar que no se siente preparada, sobre todo luego de la muerte de su madre: "La verdad no. En este momento no... han pasado muchas cosas en mi vida, también momentos dolorosos. Estoy disfrutando a mi papá, a mis hijas, disfrutándome también. Saliendo con amigas, con amigos, con mis primas y primos pero la verdad es que todavía no. A veces la vida te sorprende pero no estoy lista, la verdad no", contó.

Y aunque reporteros fueron insistentes al cuestionarla acerca de si cuando ve a Rubín llegan a olvidar que están separados y se dan un beso, la presentadora de Televisa confesó: "No porque tenemos más de un año de habernos separados entonces esa costumbre se pierde. Hay apapachos de abrazo, de apoyo, en redes y demás pero algo más de intimidad no. Él ya no está desde hace tiempo en casa, desde hace mucho tiempo", concluyó.

