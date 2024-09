¿Grave y desahuciado? Dan inesperada noticia de Daniel Bisogno y estremecen a TV Azteca con VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Daniel Bisogno ha estado acaparando los titulares de la prensa tras confirmarse que había regresado al hospital para su esperado trasplante de hígado. La propia familia del conductor confirmó estaba al borde de la muerte porque su órgano estaba "inservible" y ventilaron que esta cirugía era de alto riesgo, por lo que existía la posibilidad de que 'El Muñeco' no saliera vivo del quirófano.

Afortunadamente, nada de esto pasó y Daniel se encuentra mucho mejor de lo que todos podrían esperar. De hecho, la tarde de este miércoles 11 de septiembre el programa Ventaneando compartió una inesperada noticia sobre su colaborador, la cual dejó en shock a todo el público. Resulta que el presentador y actor ya fue dado de alta, pese a que su cirugía de trasplante se realizó apenas hace 6 días. Se sabe que Bisogno abandonó el hospital la tarde de ayer lunes.

Asimismo, la producción de esta emisión de TV Azteca transmitió un video en el que el mismo Daniel comparte su estado de salud y envía un emotivo mensaje a sus fans: "Qué gusto que estén aquí conmigo, ya me voy, ya nos vamos. Hemos logrado salir adelante con esto que era, pues una cuestión delicada, me dieron de alta ya, pues como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual, benditamente y donde quiera que esté este ángel que salvó mi vida, se lo voy a agradecer infinitamente".

Desde la recámara del nosocomio donde estuvo recibiendo atención médica, Bisogno reapareció visiblemente conmovido y además de agradecer a sus seres queridos y a su donante: "Gracias de todo corazón. Como saben, también no se puede revelar ningún tipo de información. No la tengo incluso, pero solo saber que hay gente que, a pesar de estar en sus últimas etapas de la vida, decide salvar otras, es muy reconfortante y que cambia la vida totalmente. Así que gracias".

Daniel Bisogno reapareció por primera vez tras trasplante de hígado

Tras manifestar su total agradecimiento a sus compañeros, jefes y amigos de TV Azteca, empresa en la que ha laborado más de dos décadas, Bisogno comentó: "Sí, estoy muy emocionado público querido... Gracias de todo corazón por todo el amor, alguna misión se debe tener en este momento, que ojalá siga siendo el divertirles todos los días, porque con esta oportunidad de vida tan grande como ha sido, el trasplante de hígado que ha salido maravillosamente bien, las cosas van a estar perfectas, toda la cirugía salió a pedir de boca, todo salió muy bien ahora toca cuidarse, pero pronto, muy pronto estar haciendo una vida normal".

Sin embargo, el momento más emotivo estaba por llegar, pues al recordar a su hija, fruto de su relación con Cristina Riva Palacio, Daniel estuvo al borde del llanto: "Gracias mi Michaela… te amo… mucho… gracias." Finalmente, el comunicador externó la felicidad que siente por tener esta nueva oportunidad y, haciendo alusión a su característico sentido del humor, bromeó sobre su recuperación.

Y ya estamos para salir público querido, así que estamos listos y dispuestos para irnos a esa nueva vida, empezar una nueva vida y a seguir siendo el Daniel Bisogno que ustedes quieren y les divierte, eso jamás va a cambiar. Moraleja: ‘momentos como estos duelen, pero bien sabemos que mala hierba nunca muere'", declaró.

Fuente: Tribuna