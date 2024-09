Llanto en Televisa: Silvia Pinal no le teme a la muerte; filtran macabro VIDEO sobre su 'final'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 11 de septiembre la reconocida actriz Silvia Pinal sorprendió a sus fans al realizar una inesperada aparición ante diversos medios de comunicación debido a que este día celebró su cumpleaños por adelantado. A punto de cumplir 94 años de vida, la productora de teatro y televisión mostró lo lúcida que se encuentra e hizo una fuerte revelación entorno a su muerte.

Sin duda alguna hablar de 'La Pinal' es hablar de una de las máximas estrellas de la pantalla chica y del cine. Su carrera comenzó a inicios de los años 50's realizando películas del Cine de Oro Mexicano, además de que tuvo la oportunidad de debutar en Televisa realizando exitosas telenovelas así conducir el aclamado programa Mujer, casos de la vida real, del cual también era productora.

Debido a su enorme carrera y forma de ser tan cálida, Silvia se ha ganado el cariño de toda la prensa y es por ello que la tarde de este miércoles varios reporteros se dieron a su casa para llevarle un detalle por su cumpleaños. Afortunadamente los hijos de la actriz, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique, accedieron a que diera unas breves palabras ante las cámaras y sorprendió a todos con sus declaraciones.

Tras escuchar que le cantaran Las Mañanitas, la primera actriz nacida en Guaymas fue cuestionada sobre cómo llegaba a la celebración de sus 94 años y ella respondió de la siguiente forma: "Con mucho gusto, con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte... a mí que no me metan", dijo doña Silvia provocando impacto con sus declaraciones. Luego su hija Alejandra Guzmán la interrumpió para frenar su discurso.

Feliz de estar con mi mami, me da gusto estar celebrando todos juntos", dijo la rockera mexicana.

Luego de que tanto Sylvia como Ale confesaran cuáles habían sido sus regalos para la matriarca de la dinastía Pinal, la intérprete de Reina de Corazones le preguntó a su mamá sobre de cuántos años se sentía y ella respondió con humor: "Me siento como de 18 años", expresó provocando las risas de los presentes.

Yo quiero decirles que tengan paciencia, se disputan aquí que tú tienes, que tú tienes y que yo tengo, y no señores, aquí todos tenemos, adelante".

Circula preocupante video sobre Silvia Pinal

A la par de la celebración de cumpleaños de Silvia Pinal, en redes sociales circula un macabro video sobre cómo sería el final de la diva mexicana. Una cuenta de TikTok difundió la noticia de que la primera actriz presuntamente está buscando la muerte asistida, para despedirse de este mundo.

Por supuesto, se cree que este video es completamente falso ya que ninguna de sus hijas ha hecho declaraciones de este tipo. Se espera que la familia Pinal pronto emita un comunicado para hablar al respecto. Además, es importante resaltar que la eutanasia no es legal en México, por lo que sería difícil que pudieron realizar este proceso.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz