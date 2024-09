Llanto en Televisa: Tras cáncer, actriz sufre dolorosa muerte y filtran desgarradora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 4 meses Televisa, Imagen TV y el medio del espectáculo mexicano se vistieron de luto debido a la inesperada muerte de la conductora y actriz Verónica Toussaint, quien durante los últimos años estuvo luchando contra el cáncer. Aunque ya ha pasado tiempo, cada día amigos de la fallecida artista se pronuncian ante su repentina partida y recientemente fue Andrea Torre quien no pudo contener las lágrimas al hablar de Vero.

La actriz de novelas como Mi destino eres tú, Piel de Otoño, Ni contigo ni sin ti y Las tontas no van al cielo fue captada en la presentación de la nueva temporada de Una Familia de Diez, y los reporteros no dudaron en preguntarle su sentir por el fallecimiento de su amiga, luego de que ella y Toussaint compartieran la misma enfermedad: "Me vas a hacer llorar con Vero, este... pues sí, Vero fue como mi sensei, no quería llorar", dijo la intérprete de 'La Nena' con la voz entre cortada.

Andrea explicó que la ganadora del Premio Ariel fue un apoyo sumamente importante mientras ella estaba en su tratamiento contra el cáncer: "Estuvo conmigo todo el proceso, me decía 'no ponte esto', gracias a sus concejos no me tuve que rapar, cuando estuve en mis radioterapias estuvo al pie del cañón conmigo", compartió la esposa del productor Pedro Ortiz de Pinedo.

Verónica Toussaint murió en mayo tras luchar contra el cáncer

La exactriz de TV Azteca, donde grabó el melodrama Las malcriadas, aseguró que Vero le enseñó cómo enfrentar de la mejor manera su diagnóstico de cáncer: "Luchó por su vida, para mí fue tan importante que a mí me encantaría ser la Vero de alguien, creo que las mujeres que pasamos por esto nos podemos entender entre nosotras", dijo. Torre compartió que incluso Verónica le había ayudado a hacer un 'costal de amor', el cual consistía en llenarlo de mensajes y detalles amorosos de sus seres queridos y mirarlo cada que tuviera que ir al médico o se sintiera triste

Sobre el regalo que le dio Toussaint para que hiciera esta actividad, Andrea precisó: "Vero me dio un rosario budista verde y yo lo colgaba siempre en el medicamento, se lo agradezco, fue súper importante", mencionó muy conmovida. También, Andrea aseguró que si bien Verónica era conocida por su ácido humor, en realidad a ella le tocó conocer a otra persona: "Vero fue lo máximo, yo conocí una Vero diferente a sus conocidos, hice micro-teatro con ella, yo conocí a una Vero muy paciente, sí era chistosa pero conmigo nunca fue chistosa".

Y al hablar de su lucha personal, Andrea confesó que actualmente se encuentra sana y libre de cáncer: "Me encuentro perfecto, me dieron de alta en diciembre, soy paciente en remisión pero cada tres meses tengo que estar yendo con doctores". No obstante, la nuera de don Jorge Ortiz de Pinedo precisó que su cuerpo no se ha recuperado al 100 por ciento, por lo cual cualquier golpe le genera moretones o lesiones de consideración:

Mi cuerpo se está recuperando, me caí la semana pasada y se me rompió el dedo, tengo que tomar vitaminas, hacer ejercicio pero estoy bien, amo vivir", añadió.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz