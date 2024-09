Luto en Televisa: Muere querido actor horas antes de grabar proyecto; lo hallaron inconsciente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 11 de septiembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la desgarradora muerte de Benito Castro, quien falleció poco antes de regresar a los foros de grabación debido a un desafortunado accidente. El actor, cantante y comediante dejó de existir un día como hoy pero de hace 1 año, tras haber sufrido una brutal caída en las escaleras de su hogar, terminando con múltiples fracturas y lesiones.

Poco antes de su fallecimiento, el histrión conocido por su personaje de 'El Papiringo' fue diagnosticado con un padecimiento cardíaco y había recibido la recomendación de bajar el ritmo de su vida. Se desconoce si esta enfermedad influyó en que Benito cayera por las escaleras de su casa, ya que solo se sabe que fue encontrado en medio de un charco de sangre y que de inmediato fue trasladado a un hospital.

Fue en el programa Ventaneando donde se compartieron los detalles del repentino fallecimiento de Benito, explicando que el actor había volado desde Los Ángeles, Estados Unidos, a la Ciudad de México porque tenía un compromiso laboral en la empresa de San Ángel. Desafortunadamente, el histrión nunca llegó a su llamado pues se cayó de las escaleras de su casa y acabó con una contusión en la cabeza, fracturas en las costillas y tórax, además de que se le perforó un pulmón.

Benito Castro falleció un día como hoy pero de 2023

El integrante de los hermanos Castro no pudo resistir a estas lesiones y minutos después de ingresar a un hospital de la colonia Roma fue declarado sin vida. Deborah Castro, hija del artista, explicó que su padre sí pudo reaccionar tras la caída y dijo que lo que más le preocupaba era que avisaran en Televisa que había tenido un accidente: "No hablamos mucho porque tenía mucho dolor, estaba contestando, me dijo: 'tienes que habar a Televisa', porque estaba muy preocupado de no haber llegado a grabar", contó.

El proyecto que estaba por grabar Benito era Más vale sola, serie que se estrenó hace poco y donde Manuel 'Flaco' Ibáñez se encargó de reemplazarlol. El actor del exitoso programa La Carabina de Ambrosio era uno de los artistas más queridos y respetados del medio, por lo cual decenas de personalidades, como Pati Chapoy, Daniela Castro, se unieron para despedirlo.

En el programa Hoy le rindieron un merecido homenaje, donde incluso Paul Stanley, hijo de su gran amigo Paco Stanley (qepd) no pudo contener las lágrimas. 'Poly' y Benito se encontraban distanciados al momento del fallecimiento del primer actor, sin embargo, esto no impidió que el conductor acudiera a su funeral para despedirse.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy