¿Muerte en TV Azteca? Tras hospitalización, confirman grave noticia del conductor de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- ¿Murió Daniel Bisogno? Luego de que el conductor de TV Azteca se sometiera a una delicada cirugía para recibir un trasplante de hígado hace unos días, revelan delicada información acerca del presentador de Ventaneando. Luego de ser hospitalizado para la operación tras haber estado al borde de la muerte por el hígado graso que padece, revelan una grave noticia que involucra al presentador de 51 años y su estado de salud en el hospital.

Aunque en Ventaneando revelaron este lunes que el colega de Pati Chapoy ya había salido de terapia intensiva, había sido extubado y le habían retirado el drenaje de la cirugía, lo que lo hizo que "ya no se sintiera mal", ahora ventilan fuerte información acerca del presentador. Y es que los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like reportaron que presuntamente 'El Muñe' estaría teniendo una mala actitud con los enfermeros que trabajan en el hospital donde se encuentra internado en la CDMX.

Sí. Los polémicos conductores, quienes no tienen una buena relación con el conductor de Ventaneando, mencionaron en su programa transmitido por su canal de YouTube que 'El Muñe' estaría estable, sin embargo, contaron que presuntamente estaría portándose mal con las enfermeras que lo atienden. "Bisogno está estable, mañana saldría (del hospital) pero me acaban de informar que por la situación de la morfina Bisogno estaría insoportable y mam... con todas las enfermeras", dijo Ceriani.

Y agregó que esto sería por una inesperada razón: "Hubo bastantes disturbios con el mal carácter que estaría teniendo con el personal del hospital... porque no tolera la morfina. Hubo un par de complicaciones que ya se superaron. Lo que hablan las enfermeras de Bisogno en los pasillos es deplorable", sostuvo el argentino, quien señaló que aunque hay personas a las que no le cae bien ese medicamento, no considera justo ningún tipo de mal comportamiento a personal de salud.

"Ellos hacen lo posible porque recuperes tu salud. No maltrates a tus empleados, la enfermera hace lo que puede", reprochó el presentador. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones. Habrá que esperar esta semana para saber más del estado de salud de Bisogno, quien presuntamente daría una entrevista a Ventaneando, sin embargo, esto no sucedió.

Fuente: Tribuna