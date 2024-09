Ricardo Peralta trata de evitar hablar de Arath de la Torre en 'Hoy' pero lo acorralan

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reciente eliminación de Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México causó gran controversia, siguiendo el patrón de los habitantes del Cuarto Tierra, quienes se ganaron el apodo de "villanos" del reality por sus comentarios fuera de lugar. El influencer y comediante, conocido por su participación en el programa, ha sido objeto de críticas y especulaciones debido a sus declaraciones y actitudes dentro de la casa.

Luego de cancelar entrevistas con medios que no pertenecen a Televisa, Peralta se presentó en el programa Hoy, donde la producción de La Casa de los Famosos implementó una política menos confrontativa, en contraste con las entrevistas más incisivas de Cuéntamelo Ya!

Durante su aparición en Hoy, Ricardo fue nuevamente cuestionado sobre una de las controversias más notables de su participación en el reality: su acusación de xenofobia contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, por sacar el colchón de Sian Chiong del Cuarto Mar. En este sentido, Peralta explicó: "Yo no me di cuenta que agarré la casita y la moví toda, yo sentía que no estaba dando contenido y luego salgo y me dicen 'fue un desastre'". El influencer confesó que, tras haber visto los videos de su paso por el reality, se sentía arrepentido por sus acciones: "Todo se siente muy fuerte allá adentro, y ya cuando sales te das cuenta que pudiste haber hecho las cosas diferentes".

Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando se le mostró un video en el que acusaba a Arath de la Torre de homofobia durante uno de los posicionamientos dentro del programa. Peralta trató de esquivar la pregunta, desviando la conversación hacia temas más ligeros: "Oye, me pasé de countouring y les decía que ayer vi un TikTok donde la gente se pone como 'cosplays' de mí y eso está padrísimo", pero ante la insistencia de los conductores, el comediante declaró no tener problemas con Arath, sin embargo admitió que el ambiente dentro del reality intensificaba las emociones, lo que llevó a ciertas reacciones exageradas: "Estos posicionamientos son una cosa que hasta la música te pone así como en un drama fuerte y al otro día te pone en una depresión muy fuerte".

Por su parte, Sebastián Reséndiz, uno de los entrevistadores, intervino con una crítica, señalando que Peralta podría haber aprovechado el movimiento LGBT en su discurso dentro del reality, a lo que el youtuber respondió: "Una disculpa a todas las personas que lo hayan sentido así, pero todo lo que se vive ahí es tan diferente que de pronto se te cruzan los cables, ya no sabes ni lo que estás hablando".

A pesar de la expectativa generada por la entrevista, muchos televidentes expresaron su decepción a través de redes sociales. Comentarios como "Siento que hizo falta más, darle una arrastrada al tipo ese, lo hubieran confrontado" y "la entrevista bien fea, ni al caso" reflejan el sentir de los seguidores del programa, quienes esperaban un interrogatorio más profundo y desafiante.

Ricardo Peralta, quien fue el séptimo eliminado del reality, decidió cancelar su tour de medios, evitando enfrentar más cuestionamientos sobre su paso por La Casa de los Famosos México. Aunque se mostró arrepentido por algunos de sus actos, su participación sigue siendo un tema de debate, con opiniones divididas sobre su comportamiento y el manejo de las entrevistas tras su salida del show.

Fuente: Tribuna