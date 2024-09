Se volvió mujer: Tras enfermedad, galán de Televisa se despide y hace su última súplica en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas, quien empezó su carrera como bailarín y stripper para luego volverse político, anuncia su retiro y se despide en un emotivo video. Se trata de Sergio Mayer, quien durante su carrera actoral se ha transformado en mujer en la obra Aventurera y ha participado en melodramas de Televisa como La madrastra, Un gancho al corazón, Abismo de pasión, Corazón que miente y La Fea Más Bella, donde hizo el papel del diseñador de modas 'Luigi Lombardi'.

Mayer, quien en el 2021 fue hospitalizado tras presentar fuertes dolores por un virus, el cual le causó una enfermedad llamada hipoacusia que es la pérdida súbita de la audición, se unió al reality show de Telemundo La Isla: Desafío Extremo hace unos meses, sin embargo, tuvo que abandonar Turquía para volver a México por unos días. Su ausencia que en un principio sería temporal se hizo permanente, pues el actor reveló a través de un video que se retira de la competencia.

Como se recordará, el conductor del reality Javier Poza en un principio reveló a la audiencia que la salida de Mayer se le otorgaría como "permiso especial" ya que el actor tenía que cumplir con un trámite legal, aunque no dio detalles. Poza le concedió el permiso a cambio de cumplir con un reto. "Debido a que es un tema legal, la isla... va a darte autorización para que vueles a México hoy y si puedes te regreses inmediatamente si no lo logras, quedarás automáticamente descalificado de la competencia", dijo.

Poza indicó a Mayer que si no volvía de inmediato, sería descalificado. "Así sean 40 horas de viaje voy a hacer todo lo posible, aquí estaré estoy convencido de ello y por cualquier cosa, a todos mis compañeros, gracias... especialmente a mis águilas caídas y a Dios por haberme dado esta oportunidad maravillosa y haberme dado cuenta que no hay límites para lo que uno quiere hacer", sostuvo el galán de telenovelas antes de partir.

Pocos días después, se supo que Mayer no pudo cumplir con el reto, pues apareció desde México para enviar un triste mensaje: "A través de este video quiero lamentablemente informarles, especialmente a mis compañeros de Las Panteras que no podré cumplir el reto de regresar. tengo un gran compromiso aquí en la CDMX en donde lamentablemente se me complicó y no podré regresar", anunció, asegurando que "con el dolor de su corazón" debía confirmar su retiro del programa, haciendo una última súplica.

Tras desearle a sus compañeros mucho "éxito y bendiciones", el artista y político de 58 años pidió a todos "que gane el mejor" y agregó: "Gracias por esta magnífica y maravillosa oportunidad, de haber sido parte de La Isla. No me gusta dejar las cosas a medias pero lamentablemente las cosas no se me dieron como hubiera querido". De inmediato, sus compañeros lanzaron una ronda de aplausos y le agradecieron haber hecho equipo con ellos.

