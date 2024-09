Tras 'huir' de México, querida actriz de Televisa reaparece en España y da este mensaje

Comparta este artículo

Madrid, España.- Si bien, México es conocido por ser una cuna de excelentes protagonistas de telenovelas, esto no significa que ellas suelan quedarse en el país, sino por el contrario, varias de ellas utilizan a empresas como Televisa y TV Azteca para dar el salto a otras oportunidades laborales en el extranjero, tal fue el caso de Salma Hayek, quien comenzó en la empresa de San Ángel y ahora se encuentra arrasando en Hollywood.

Sin embargo, Salma no es la única celebridad que surgió en la empresa de los Azcárraga y ahora se encuentra teniendo una vida plena en otro país. Un ejemplo de ello es el de la protagonista de telenovelas Michelle Renaud, quien es principalmente recordada por aparecer en melodramas como La Sombra del Pasado y Las Hijas de la Luna. Como algunos recordarán, luego de su boda con Matías Novoa, la famosa se fue a vivir a España.

Pese a que antes era tenida como una de las estrellas más criticadas de Televisa, la realidad es que Renaud no ha permitido que esto le afecte y, por el contrario, se ha mostrado teniendo una vida plena en compañía de su nuevo esposo y de su hijo, Marcelo, así como del pequeño Milo, a quien suele presumir en sus redes sociales, aunque siempre cuidando de que su rostro no aparezca en ninguna fotografía.

Michelle Renaud celebra a lo grande su cumpleaños número 36

Créditos: Internet

Para muestra de lo feliz y plena que se siente, Michelle Renaud compartió una fotografía de la celebración de su cumpleaños número 36, en compañía de sus dos hijos y de Novoa. Según lo dicho por la estrella de Doblemente Embarazada 2, en la actualidad se siente muy feliz y plena: “Hoy a mis 36 años es el cumpleaños más pleno que he tenido… cuando sople las velas no tenía nada nuevo que desear (por ahora) solo siento agradecimiento, me siento completa en todos los sentidos.”

La actriz continuó su mensaje expresando que ha logrado obtener todo aquello que ha querido y decretado: “Amo mi familia, mi esposo y mis hijos, mi trabajo y el país donde vivo. Todo esto lo soñé y lo decrete. Así que hoy me festejo y me celebro y como dice snoop dog gracias a mí por no tirar la toalla nunca y siempre creer en mí”. Como era de esperarse, varios famosos se aglomeraron en la sección de comentarios para enviar sus buenos deseos a la histrionista, entre los que resaltan Angelique Boyer y Adrián Uribe.

Michelle Renaud llega a sus 36 años llena de plenitud

Créditos: Instagram @michellerenaud

Fuentes: Tribuna