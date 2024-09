Acabó sin dinero y trabajó en bar: Exgalán de TV Azteca debuta en Televisa y luce irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, que trabajó alrededor de 8 años en TV Azteca y que vivió fuera de México durante más de una década, reapareció ante la prensa recientemente luciendo irreconocible y aprovechó para presumir su primer melodrama en Televisa. Se trata del actor mexicano Gabriel Porras, quien hace un tiempo estuvo trabajando en un bar, específicamente en la barra de bebidas.

El histrión comenzó su carrera en la televisora del Ajusco haciendo pequeñas participaciones en los melodramas Nada Personal y La Casa del Naranjo, pero su primera gran telenovela fue Tres veces Sofía, al lado de Lucía Méndez. Posteriormente estuvo en otras como Todo por Amor, Tío Alberto y Por ti, sin embargo, a partir de a partir de 2003 se fue a trabajar a Telemundo y algunos de los proyectos más exitosos en los que trabajó fueron Sin senos no hay paraíso, La Reina del Sur, El señor de los Cielos y Al otro lado del muro.

Antes y después del actor Gabriel Porras

Pese al enorme éxito que consiguió durante sus décadas de carrera, Gabriel acabó trabajando como bartender para poder cumplir con sus compromisos y deudas, tras no conseguir empleo en el ambiente artístico: "A las tres semanas yo lloraba, te juro... mi espíritu e estaba empezando a sentir mal, a lastimar, porque pues no era yo, me tuve que morder la lengua para no llorar", declaró sobre su sentir al trabajar en un centro nocturno.

Afortunadamente, el año pasado Porras pudo debutar en la televisora de San Ángel participando en un capítulo de Esta historia me suena, mientras que este 2024 debutará en las novelas gracias a la productora Carmen Armendáriz que lo invitó a ser parte de El Precio de Amarte. Hace un par de días, el actor fue captado llegando a Televisa para seguir con las grabaciones del melodrama y platicó con la prensa sobre cómo se siente de volver a hacer lo que tanto ama.

Mi oficio es ser actor, es lo que he aprendido a hacer toda la vida, tengo 30 años haciéndolo. Sobretodo, porque trabajé en una empresa fuera de México, se me cerraron un poquito las puertas acá y tuve que trabajar de bartender y hacer lo que se pudiera", explicó.

Gabriel admitió que aunque por ego se resistía a trabajar en la preparación de bebidas, sus deudas lo orillaron a tomar el empleo: "Quizá en algún momento, sentí como ‘no quiero, siento que mañana me llaman’. Pero también la presión de las cuentas, de pagar los impuestos, de pagar todo; ni modo, toca. Los mexicanos le atoramos y cuando no se puede le buscamos por aquí, por allá, para salir adelante", mencionó el intérprete de 56 años.

Finalmente, Porras compartió que jamás cayó en depresión porque se mantuvo ocupado todo el tiempo y señaló que ser bartender va más allá de solo servir bebidas: "Lo difícil es lo otro, la restaurantería requiere un montón de trabajo físico. Hay que cargar hielo a lo bestia, hay que cargar botellas, se pone y se quita el bar todos los días, es complicado. Fue un aprendizaje grande, pero es un trabajo muy duro", explicó a los reporteros, además de que anunció que en el futuro quiere tener su propio hotel boutique, el cual pretende atender él mismo.

