Al borde del divorcio: Sergio Mayer confirma crisis matrimonial con Issabela Camil

Ciudad de México.- El polémico actor, Sergio Mayer, está de regreso en México, después de haber abandonado la competencia de La Isla Desafío Extremo debido a compromisos legales que tenía, a esta situación se suma el hecho de que se encuentra promocionando su nuevo libro, titulado Entre el Infierno y el Éxito, nombre que muchas personas atribuyeron que podría haber sido un guiño a su antiguo equipo en La Casa de los Famosos México.

Dado a que el actor de La Fea Más Bella ya está de vuelta en el país, se encuentra brindando algunas entrevistas, algo que se vio durante el programa de Todo Para La Mujer, donde habló sobre un fuerte problema que tuvo con su esposa Issabela Camil, debido al padre de ésta Jaime Camil Garza. Esto ocurrió cuando el famoso aún se encontraba con vida; las cosas llegaron a un extremo tal en el que la actriz de Teresa llamó llorando a Sergio Mayer para pedirle que complaciera a su padre.

Según lo dicho por el exmarido de Bárbara Mori, todo ocurrió cuando le propusieron hacer el papel del presidente en la película, La Dictadura Perfecta, todo parece indicar que, en un principio Mayer se encontraba indeciso sobre si aceptar el papel o no, por lo que acudió a su suegro para pedirle un consejo; pero él se molestó dado a que tenía una excelente relación con el exmandatario Enrique Peña Nieto (EPN) y, en aquel entonces, se creía que el papel de Sergio era una burla precisamente para el originario del Estado de México.

Sergio Mayer confirma pleito con Issabela Camil por su exsuegro

Según lo dicho por el exintegrante de Solo para mujeres, su suegro pensó que todo se trataba de un complot para enemistarlo con EPN, a lo que Sergio negó y le dijo que terminaría haciendo la película, cosa que provocó una fuerte discusión entre él y Jaime Camil Garza: “Yo le dije que no tenía nada que ver, y que la decisión la iba a tomar yo. Y él lo sintió como una afrenta, el hecho de que yo haya dicho que mi carrera. Si él a mí me hubiera dado apoyo económico o político, por supuesto que si me dice ‘no lo haces’ pues no lo hago o me alineo. Tan es así que yo tomé la decisión. Le dije: ‘Perdón Jaime, pero las decisiones en mi carrera las tomo yo'".

Jaime contó que esto provocó que Garza llamara a Issabela Camil, lo que desató una discusión entre él y su esposa: "Y eso casi ocasiona que mi mujer y yo nos separáramos. Mi mujer me habló llorando, me dijo: ‘me acaba de hablar mi papá. Por favor, no te confrontes con él. Si te dice que no la hagas, no la haces’. Le dije: ‘perdóname, mi amor, mi carrera y todo lo que hay en la casa es de base de mi trabajo’. Le dije: ‘y yo pedí la opinión de tu papá como amigo, pero la decisión la tomo yo, y he tomado la decisión de que hago la película’. Sergio contó que, contrario a lo que cualquiera pensaría, esto mejoró la relación con su suegro, de quien se ganó su respeto.

