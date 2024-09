¿Andrea Legarreta será abuela? Aseguran que Mía se casó y podría estar embarazada; esto confesó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes comenzó a especularse que la famosa conductora Andrea Legarreta podría estar a punto de convertirse en abuela, debido a que se difundió el rumor de que su hija mayor Mía Rubín presuntamente estaba embarazada y además hasta casada. Después de que estas noticias se hicieran virales, la joven cantante decidió salir a responder y se confesó ante la prensa que lo esperaba a las afueras de Televisa.

Fue a través de las redes sociales que se difundieron rumores de una posible boda en secreto e incluso un embarazo con su actual pareja, Tarik Othón. Frente a varios medios de comunicación, la también hija del cantante Erik Rubín negó tajantemente que su relación con el torero haya dado el siguiente paso y aseguró que se ríen de este tipo de noticias: "No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé".

Mía explicó que si bien su novio ya le obsequió un anillo, este no significa que estén comprometidos: "Bueno, o sea, sí hay (anillo), pero no es de compromiso, pues. Pero no, no me casé. Estoy muy felizmente enamorada, sí, pero todavía con planes de casarme, todavía no. Ya más adelante. Tal vez joven, pero ahorita no", explicó a la prensa. Al respecto de la reacción que ha tenido su pareja al enterarse de dichas especulaciones, la intérprete contó:

Pues nos reímos. O sea, luego incluso me los manda. Una vez vimos como un video en YouTube de mis papás llorando en la portada, pero pues falso aparte, que decía, no embarazada, “Mía, Rubín preñada”. Entonces, estuvo muy chistoso. La verdad, nos reímos mucho. Luego me lo manda y nos morimos de risa".

Instagram @miarubinlega

Cambiando de tema, la intérprete de La barca aplaudió la madurez que sus famosos padres han demostrado tras haber tomado la decisión de separarse hace más de un año, y aclaró si le gustaría volver a verlos como pareja. "Pues yo creo que su historia ya terminó y está bien, las historias terminan. Creo que para ellos fue lo mejor y para nuestra familia. Yo los veo mucho más cercanos que antes. Podemos viajar juntos. La verdad es que tenemos muchas oportunidades de ser una familia feliz, porque la verdad sí lo somos", manifestó al respecto.

Mía explicó que ella está totalmente de acuerdo en que tanto Andrea como Erik rehagan sus vidas con otras personas: "Tenemos nuestros altos, nuestros bajos, pero la verdad es que creo que estamos más unidos que nunca. Y creo que, si ellos son felices volviendo en algún punto, que lo hagan. Si no y se consiguen otra pareja, que lo hagan. La verdad, yo feliz de que ellos sean felices", agregó.

Finalmente, Mía se dijo feliz con el camino que ha ido construyendo dentro del mundo de la música en compañía de su famoso padre: "Sí, ha sido bien padre poder expresarme a través de la música. Pues yo siempre, cuando tengo oportunidad, trabajo con mi papá. Entonces, siempre que se dé la oportunidad, cantaré con él. Hace poquito cantamos en la Feria de Cholula y estuvo padrísimo. Entonces, mi papá lo adoro y saben que siempre voy a poder colaborar con él".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes