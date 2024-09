¿Luto en Televisa? Actriz habla de la 'muerte' de Maribel Guardia; hace impactante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Lucía Méndez, sigue dando de que hablar, pues una vez la famosa ha hecho una impactante confesión con respecto al supuesto deceso de Juan Gabriel, del cual hace poco se completaron ocho años. Por otro lado, entre risas habló de la presunta muerte de su gran amiga, la reconocida actriz, Maribel Guardia, pidiendo más respeto para ella y su familia.

La actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, recientemente fue captada por la prensa, a la que atendió con amabilidad para hablar del nuevo proyecto que tiene entre manos, donde precisamente está trabajando con Maribel, por lo que aclaró que no había que creer todo lo que se dice. Hace varias semanas, en TikTok un usuario compartió un video en el que afirmó que Guardia había perdido la vida y que pronto le darían el último adiós.

Por su parte, la actriz de Corona de Lágrimas se mostró divertida al inicio, señalando que no estaba muerta, sino que "andaba de parranda", aunque ya en un tono más serio, agregó que esos inventos pueden dañar mucho a su familia y se debería de tener cuidado con ello. Mientras que Lucía muy a su estilo, se burló de la situación, declarando que el inventarlo era algo ridículo: "Ya hasta en una caja la habían puesto a Maribel, o sea, verdaderamente es absurdo, es absurdo".

Por otro lado, tocando el tema de las muertes falsas, le cuestionaron sobre su opinión de que 'El Divo de Juárez' sigue vivo, a lo que ella recalcó que es por la llamada que recibió en la que escuchó la voz del creador de temas como Amor Eterno, destacando que además hay demasiadas teorías que al final podrían llegar a ser ciertas, pero que ella no sabría decirlo: "Bueno, no sé, mira, el día que contesté era Juan Gabriel, y yo realmente, cada vez veo que hay más personas que dice que está vivo, yo pienso que yo no sé".

A esta situación, Marjorie de Sousa, la actriz venezolana que estaba con Lucía, recalcó que ella coincidía un poco con Lucía, señalando que aunque no estaba segura y no decía que estuviera vivo, la realidad es que hay mucha información sobre su presunta muerte falsa y ya no se sabe en que pensar o creer: "No, no, no creerle a Lucía, pero sí he escuchado mucho este tema y digo uno ya nunca sabe, han pasado muchas cosas muy raras, ¿a poco no?

Fuente: Tribuna del Yaqui