Luto en Televisa y TV Azteca: Actriz de novelas sufre dolorosa muerte y lloran su inesperada partida

Ciudad de México.- Luego de que una querida actriz de telenovelas de Televisa y Telemundo sufriera una desgarradora muerte, colegas del medio le envían mensajes de aliento. Se trata de Ana Brenda Contreras, quien ha actuado en telenovelas como Teresa, Corazón Indomable, La que no podía amar, Por amar sin ley y más recientemente El Conde: Amor y Honor. La actriz de 37 años abrió su corazón hace unos días para anunciar que sufrió la pérdida de su bebé, a quien esperaba junto a su esposo Zacarías Melhen.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo video donde aparece una prueba de embarazo positiva y luego un mensaje en papel siendo quemado. "Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega", escribió Ana Brenda, explicando que el duelo al pasar por esto es válido, sin importar el tiempo que haya durado el embarazo: "No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos".

Ante la triste noticia y el luto que vive la protagonista de telenovelas, una famosa actriz se pronunció al respecto y le envió un emotivo mensaje. Se trata de Claudia Álvarez, quien en una entrevista con Despierta América se solidarizó con Ana Brenda: "Creo que es de los dolores más fuertes que puede tener. Le mando muchos besos, mucho amor. Que esté con su pareja súper unida y con la gente cercana, su familia (...) que pase este sentimiento rápido y logre lo que ella más desea en la vida, en el momento en el que tiene que ser", declaró.

Por otro lado, la actriz de telenovelas de TV Azteca como Bellezas Indomables y Las Juanas también celebró que su esposo Billy Rovzar haya salido del alcoholismo y no haya recaído en más de 12 años de matrimonio. "Cuando me empecé a andar con él ya no tomaba así que el triunfo y aplausos son para él. Él solo lo hizo y yo como pareja es apoyarlo y estar en el mismo canal", dijo, para luego mandar un mensaje a aquellos que la critican por su delgadez: "Nomás bloqueo y ya, cada quién vive su vida como quiere".

