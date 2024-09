Muerte en Televisa: Tras embarazo, villana de telenovelas sufre trágico final; falleció en el parto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas revela un secreto que había guardado por años: en Televisa la 'mataron' por estar embarazada. Sí, se trata de Rocío Banquells, quien contó que en el exitoso melodrama Los ricos también lloran que salió al aire en 1979 y fue producido por el fallecido Valentín Pimstein, decidieron matar a su personaje 'Esther Izaguirre de Salvatierra' porque ocultó su embarazo durante el rodaje.

Como se recordará, Rocío inició su extensa carrera en Televisa e interpretó en su mayoría a personajes antagónicos en telenovelas como Los que ayudan a Dios, Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La Fiera, Cuidado con el Ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable. Años después la media hermana de Sylvia Pasquel fue vetada durante casi una década del canal de Las Estrellas por haberlos traicionado con TV Azteca, sin embargo, optó por dejar a un lado la televisión para ser cantante.

Rocío Banquells

Ahora, la artista mexicana de 66 años confiesa porqué su personaje de 'Esther' en la telenovela protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra fue sacado del aire de una de las peores formas posibles. Rocío contó en entrevista con el conductor Horacio Villalobos que la villana a la que interpretaba en el melodrama murió en el parto en la historia porque ella le ocultó al productor Valentín Pimstein que estaba embarazada, lo que le molestó bastante al chileno.

Verónica Castro y Rogelio Guerra

Banquells aseguró que después de hacer pruebas con 'La Vero' para ver cómo se veían a cuadro ya que es importante revisar cómo lucen la antagonista y la protagonista, se quedó con el papel, sin embargo había un problema: estaba embarazada. Banquells relató que ella se lo comentó a la 'mano derecha' de Pimstein, quien le dijo que no se preocupara porque su personaje duraba solo 4 meses al aire "la libras perfecto, no digas nada", señaló que le aconsejó, sin embargo, todo cambiaría días después.

"La novela empezó en el horario de la tarde pero a la semana dado el éxito pasa al horario de la noche. Mi personaje fue creciendo y creciendo junto con mi panza", recordó, revelando que por este motivo, se eligió continuar lo que pasaba en la realidad en la ficción excepto que en la pantalla tendría un final trágico. "Cuando no hubo más remedio reescriben que 'Esther' se embaraza y muere en el parto, dos semanas antes de que naciera mi hija de a de veras", reveló.

Rocío Banquells en 'Los ricos también lloran'

"Grabo la muerte de 'Esther' dos semanas antes de mi parto de mi hija Pamela y pues como muere en el parto ya sabrás mi trauma... dije no manches no me vaya a pasar lo de 'Esther'", dijo la actriz, confesando que el productor sí se molestó bastante con ella: "Mucho, me castigó (...) A mí siempre me llegan las oportunidades al mismo tiempo... de ser mamá y el coestelar entonces decía: ¿una u otra? pues las dos", agregó entre risas.

Y aunque su enojo no duró mucho pues ambos siguieron trabajando en otros inolvidables melodramas como Bianca Vidal y La Fiera, la actriz nunca olvidará que ese fue el castigo que le impuso el productor, quien era conocido en el medio por revivir personajes en sus historias: "Mi castigo fue que se muriera Esther (...) ya no me revivió", concluyó Banquells, quien actualmente está más enfocada en su carrera en la música y ha dejado a un lado la pantalla chica.

Fuente: Tribuna