¿Problemas para Fofo Márquez? Edith, víctima de brutal golpiza, hospitalizada por su culpa

Ciudad de México.- La señora Edith Márquez Velasco, quien fue víctima de una brutal golpiza por parte de 'El Fofo' Márquez, al parecer estaría sufriendo por cuestiones de su estado de su salud, por lo cual habría sido hospitalizada por culpa del influencer, ¿acaso tendrá más problemas legales?. Han pasado seis meses desde que el joven fue encarcelado y fue acusado de intento de feminicidio.

En marzo, todo México se llevó la inesperada sorpresa de que el influencer Rodolfo Márquez, que es conocido en redes como 'El Fofo', fue arrestado y encarcelado por haber golpeado brutalmente a una mujer en estacionamiento. Muchos se indignaron, pues al momento de su detención se mostró sonriendo en todo momento, y con actitud arrogante se dijo confiado por el dinero que tenía y sus influencias políticas, señalando que no le pasaría nada.

Ahora, tras seis meses tras las rejas y ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, la seguridad del influencer se ha visto disminuida, incluso se afirma que este ya pidió perdón y ha llorado desconsolado pidiendo una nueva oportunidad. Por su parte, Edith en Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, ha salido a declarar que está lista para llevar esto a últimas consecuencias y no busca dinero sino que quiere justicia.

Y ahora, a pocos días de que se realice una nueva audiencia a Fofo, el canal de YouTube de Kadri Paparazzi se quiso poner en contacto con Edith para hablar de lo que se podría esperar de dicha audiencia y saber si había algún avance en este tema, pero que no lograron hacerlo porque se encuentra hospitalizada: "La intentamos contactar ayer por la noche, me dijo que tenía una situación complicada. Me acaba de escribir un WhatsApp para decirme que está en el hospital atendiendo un problema de salud", dijo el denominado 'Lobo'.

Aunque no se sabe exactamente que sería lo que la llevó al nosocomio, se ha afirmado que el motivo sí está relacionado directamente con Márquez, pero no a causa de secuelas que pudieron haberle dejado los golpes que recibió por parte del influencer, sino que sería debido a una especie de problemas con la presión que se le subiría por los niveles de estrés que ha manejado con todo el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui