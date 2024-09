Tenía cáncer: Muere actor de Televisa; su hijo queda destrozado y da dolorosa noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muere querido actor y comediante, que trabajó durante seis décadas en Televisa, y su hijo aparece destrozado y confesado una triste noticia en el programa Hoy. Se trató del reconocido Héctor Suárez, quien es recordado por su participación en películas como Despedida de soltera, La marcha de Zacatecas, Picardía mexicana y Lagunilla mi barrio, así como el programa ¿Qué nos pasa?.

Desafortunadamente en 2020, durante la pandemia de Covid-19, el histrión originario de la CDMX falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio. Se sabe que don Héctor murió luego de varias complicaciones de salud y tras luchar contra el cáncer de vejiga que le fue diagnosticado desde el año 2015. Su hijo Héctor Suárez Gomís compartió que su padre estaba dormido y despertó para abrazarlo, para luego morir entre sus brazos.

Aunque ya pasaron más de 4 años desde el fallecimiento de Héctor Suárez, su famoso hijo sigue sufriendo por su triste partida. Ahora que está realizando la obra de teatro Buenos Muchachos, Suárez Gomís compartió que dentro de esta puesta en escena piensa recordar lo que fue la muerte de sus padres: "No habló nadie conmigo acerca de la orfandad, de ese sentimiento que te llega cuando ya no están tus papás", confesó ante las cámaras de Hoy.

El compañero de Juan Soler, con quien compartirá pantalla en esta obra, aseguró que haber perdido a su padre en 2020 y a su madre en 2021 fue el momento más duro que le ha tocado enfrentar: "Puedes tener la edad que sea y de repente te llega '¿por qué me siento solo?', y aunque sabes que no estás solo sientes un vacío absoluto que con el tiempo te vas acostumbrando a vivir así", relató el intérprete de 55 años.

Héctor Jr continuó con las confesiones dolorosas y explicó que mantuvo su carrera en pausa mientras enfrentaba la muerte de sus padres: "Hubo 3 años en los que no hice casi nada, hasta el año pasado hice la obra con Morris, porque no había querido hacer nada". Finalmente, el actor confesó que no acudió a terapia tras perder a sus dos padres, ya que creía tener el conocimiento suficiente para superar esta etapa: "No fui a terapia cuando murieron mis papás, ya había ido antes pero digamos que ya sé cómo hacerle".

