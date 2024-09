Acabó en psiquiatra: Paola Rojas está medicada por raro trastorno; alarma en Televisa por noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Paola Rojas de nueva cuenta se apoderó de la atención de todo Televisa y la prensa en general debido a que se confesó ante las cámaras y reconoció que sufre un raro trastorno desde hace años, por lo que incluso tuvo que recurrir a un psiquiatra para poder aliviar sus malestares. La reconocida periodista de noticias mencionó que actualmente está medicada, sin embargo, dijo que el tratamiento no siempre da buenos resultados.

Fue durante la reciente emisión del programa Netas Divinas que la exesposa de 'Zague' se sinceró y contó que tiene un trastorno de sueño desde que era muy joven y a la fecha no encuentra cura: "Yo soy corporalmente nocturna, soy más creativa de noche y sin embargo, la mitad de mi vida he tenido empleos muy temprano, en la noche quiero hacer todo", platicó Paola sobre sus dificultades para dormir.

Rojas explicó que desde hace años se ha sometido a estudios para determinar qué le causa esta condición pero no han hallado el motivo exacto: "Yo sí tengo un tema fisiológico, desde chiquita, me han hecho encefalogramas y ves las ondas cerebrales y dices 'pobre chava, cómo va a apagar eso'". La guapa mujer mexicana confesó : "Relajarme para mí es un reto, pero si ves mis gráficas como que yo vivo en alerta, yo creo que hay algo ahí de fondo".

La exconductora de Noticieros Televisa también dijo que no suele descansar de la mejor forma porque siempre siente un pendiente: "Mi sistema el que es inconsciente ese siempre está súper alerta, duermo como si estuviera en peligro, que no me deja dormir ni descansar, un miedo que tengo que sanar pero no sé ni qué es". Sin embargo, afirma que cuando tiene que reaccionar ante una emergencia lo hace de la mejor forma.

Ante el riesgo real, no me congelo sino que reacciono, yo creo que es de mis ancestros".

Finalmente, Paola reconoció que tuvo que recurrir a ayuda psiquiátrica para poder contrarrestar sus problemas de sueño: "Duermo medicada, tengo una prescripción de mi psiquiatra, maravillosa, ya llevo mucho tiempo con este médico... Yo ya lo dije, voy con un psiquiatra, estoy medicada". La compañera de Consuelo Duval mencionó que tras realizarse "estudios del sueño" ha intentado con varios tratamientos pero no del todo le funciona.

He intentado con meditación, holístico, (con medicamento) legal o ilegal jaja no es cierto", dijo provocando las risas.

