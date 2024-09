Actriz destapa que Televisa no creía en ella para ambicioso proyecto: "Me tocó pelear"

Ciudad de México.- Cuando se piensa en las celebridades mexicanas, es difícil creer que, cuando se encuentran bien posicionadas en el medio, tengan algún tipo de dificultad para conseguir trabajo; pero la realidad esto es así, sobretodo cuando se les encasilla con algún género o con cierta rama del arte, con este tipo de problemas es con los que la artista Sandra Echeverría ha lidiado durante toda su vida.

Hace algunos años, la actriz de El Clon ha estado denunciando a través de la prensa que su sueño siempre fue cantar temas del regional mexicano; sin embargo, los productores siempre le vieron timbre de voz (e imagen) para cantar pop, por lo que le tocó luchar para demostrar que podría ser capaz de brillar en esta rama de la música e incluso llegó a lanzar su propio disco hace algún tiempo, el cual estuvo promocionando en redes sociales.

Sin embargo, la famosa no solo ha tenido que luchar contra el encacillamiento en la música, sino que también lo ha hecho en la propia actuación, hecho que filtró durante la mañana de este viernes 13 de septiembre, a la revista People En Español, donde contó que le costó trabajo obtener su protagónico en la nueva serie de ViX, Casados con Hijos, en la que participará junto al comediante Adrián Uribe: “Tenía muchas ganas de hacer algo distinto”, dijo la famosa.

De acuerdo con lo declarado con Sandra, en un comienzo los ejecutivos no la veían con madera para hacer comedia, sobretodo si se trataba de una sitcom de la escala que sería el remake de Casados con hijos, por lo que le tocó tomarse muy en serio su casting. Y es que, como algunos recordarán, la celebridad ha logrado tener un desempeño impresionante con otro tipo de producciones como es el caso de La Fuerza del Destino o La Usurpadora, por lo que no creían que pudiese brillar en el género cómico.

“El problema aquí era que los ejecutivos no me veían en comedia, no me veían en sitcom porque la gente me conoce mucho más por el drama, así que me tocó pelear por el personaje y mi audición. Era de ¿cómo? Sandra no va a poder hacer un sitcom, ella de otro tipo de proyectos. La verdad es que les demostré y me demostré que puedo hacer géneros distintos. Por eso somos actores, ese es el chiste: buscar retos distintos, hacer cosas diferentes.”