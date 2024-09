Horóscopo de Mhoni Vidente hoy viernes 13 de septiembre 2024: La fortuna de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mucha gente tiene la creencia de que el viernes 13 es un día de mala suerte; no obstante, esto no es del todo cierto. Para que sepas cuál será la fortuna de tu signo zodiacal, consulta el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana te dirá cuáles son las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Horóscopo de hoy, viernes 13 de septiembre de 2024, por Mhoni Vidente: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

Mhoni Vidente señala que este viernes será un día de mucha suerte para ti, pues un colega de la oficina te compartirá una vacante jugosa a la que podrás aplicar muy pronto.

Tauro

Dormir bien es clave no solo para el cuerpo, sino para todo el organismo; no descuides tu descanso, o comenzarás a tener serios problemas con tu piel y de salud en general.

Géminis

El horóscopo de hoy advierte que podrías tener serias peleas con tu pareja, ya que no has sido respetuoso ni de sus sentimientos ni de los acuerdos que hicieron antes. Mucho cuidado.

Cáncer

Hoy será un día perfecto para ti en todo lo relacionado al romance, ya que es un área donde eres muy bueno. Trata de expresar sin temor lo que sientes y todo regresará a ti.

Leo

Tienes miedo de enamorarte, y con justa razón porque una vez lo hiciste y saliste herido, pero debes aprender a dejar el pasado atrás. Bebe más agua, es bueno para tu piel.

Virgo

Si tiene pareja, lo mejor que puede ofrecerle es su cariño en los momentos difíciles, no tiene que resolver todo. No gaste todo su capital en invertir, hay otras formas de ahorrar.

Libra

Las contrariedades laborales no son ataques a su persona, debe dejar de tomarse las cosas tan personales. Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo.

Escorpio

No se sienta defraudado con su relación; siga luchando y verá que está con el amor de su vida. Las reformas de su casa le acarrean importantes gastos.

Sagitario

La mente se encuentra lúcida para cualquier empleo, pero debe tener cuidado con las ofertas falsas. Está tenso, procure realizar ejercicios de respiración.

Capricornio

El amor le ayuda a encontrar la paz que necesita para salir adelante. Ambiente laboral muy tranquilo y despejado. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Acuario

Tienes miedo de que la gente vea que no eres exitoso, como solías presumir, y que de hecho has fracasado en tus planes. La moraleja es que no digas mentiras que no puedas sostener.

Piscis

En el trabajo hay gente que te envidia y tiene coraje de tu buena vibra. Ten cuidado con ellos, o de lo contrario podrías tener muchos problemas en temas de dinero.