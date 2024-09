José Emilio Fernández no teme a demanda de Ana Bárbara; insiste en la violencia familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, José Emilio Fernández Levy ha dejado más que en claro que él no ha mentido en absolutamente nada de lo que ha dicho de Ángel Muñoz, por lo que declaró en una reciente entrevista para diferentes medios de comunicación, que él no teme a una demanda por parte de la mujer que lo crío, la cantante Ana Bárbara, siendo una vez más muy insistente en que vive violencia familiar, tanto ella como sus hijos a manos de su prometido.

El hijo menor de la fallecida Mariana Levy, se reencontró con los medios de comunicación luego de haber señalado a Ángel Muñoz, pareja de la cantante, de supuesto maltrato a su hijastro José María 'Chema' Fernández, medio hermano de José Emilio y Paula. Debido a que la llamada 'Reina Grupera' emitió un comunicado donde advirtió que tanto su pareja como ella recurrirían ante las autoridades si las declaraciones continuaban, en esta ocasión Fernández Levy aseguró que hasta el momento no enfrenta ningún problema legal.

El joven conductor explicó ante diferentes medios de comunicación, como Sale el Sol, que por el momento no ha recibido notificación alguna sobre una demanda o algo que se le parezca, pero que no teme que llegue en algún momento, asegurando que él no miente: "Yo no he recibido ninguna demanda, si llega la voy a afrontar como debe ser, y con la verdad, y seguro que no me va a pasar nada. El que dijo que es un agente de la DEA fue Pancho, yo nunca mencioné que trabajaba en la DEA, yo no tengo idea, yo solo sé que es un policía de migración".

Yo cosas falsas o alguna mentira yo no he dicho. ¿Para qué genero más problemas en una relación que ya está muy rota?, mejor que las cosas estén en paz, que los dos pensemos para podernos volver a unir nuevamente", agregó.

A pesar de que José María Fernández, conocido como el 'Pirru', salió en su defensa tras el comunicado de la intérprete de Fruta Prohibida, José Emilio reveló que actualmente continúa sin tener ninguna relación con su padre: "La verdad es que no hay una relación con mi papá, pues igual con Ana Bárbara. Espero que pronto llegue, hay que darle el tiempo a tiempo. Él tiene mucho que pensar, yo tengo mucho que pensar. Pero estaría bonito, ¿no? Porque pues a quién no le hace falta su papá".

Por otra parte, Paula Levy aseguró mantiene una buena relación con su hermana mayor, María Levy, quien es fruto de la relación de Mariana Levy con Ariel López Padilla: "Sí, de hecho, la vi el otro día en una comida familiar, muy bonito, estuvo padre. Acaba de tener su primera expo de fotografía. Felicidades, a eso no pude estar, pero sí, sí nos llevamos bien".

Por último, Paula se dijo confiada en que el proceso legal de la herencia de su madre llegue a buen puerto, y tenga un final justo para todos los involucrados: "Pues ha sido un proceso supercomplicado, largo, tedioso, un poco innecesario a veces siento, pero pues ahí está, los bienes están salvaguardados y cuando sea prudente, pues todo esto se va a resolver de la mejor manera, espero".

Fuente: Tribuna del Yaqui