¿Le desea lo peor? Rodrigo Cachero le manda fuerte mensaje a Adianez Hernández tras boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se armara todo un revuelo y teorías de sus posibles reacciones, Rodrigo Cachero finalmente ha decidido romper el silencio sobre la boda de su expareja, Adianez Hernández, con el que era padrastro de su primer hijo, Augusto Bravo. En una entrevista con Venga la Alegría se sinceró y le mandó un fuerte mensaje a los recién casados, a un año de haberse separado, ¿acaso les desea lo peor?

Hace un par de semanas se hizo oficial que Adianez y Augusto sí llegaron al altar, a tan solo un año de que estallara el escándalo de su doble infidelidad al actor de Televisa y a la que es madre de su primer hijo, Larisa Mendizábal. Sobre esta situación, la actriz ya ha hablado con el matutino de TV Azteca, asegurando que habló antes con Rodrigo de sus planes, afirmando que ambos han acordado en llevarse bien y tener constante comunicación por el bien de sus dos hijos.

Pero ahora, el también productor desmintió a la reconocida exparticipante de Survivor México, ya que durante una entrevista con reporteros del programa, como Gabriel Cuevas, negó que supiera hasta ese mismo día que le preguntaron, pero declaró que no tiene nada malo que decir: "Pues, ¿qué te digo? Bien, bien. De alguna manera ya me había dicho que se iban a ir a vivir juntos. Ya rentan un departamento juntos. Mis hijos, creo que, tienen una buena relación con ellos. Ahora me avisó que se iban a Quintana Roo a casarse. Les deseo que les vaya muy bien".

Tras esto, señaló que él no quiere armar ningún tipo de controversia, que tiene un postura madura y prudente de todo esto, por lo que siempre va a responder en calma y jamás dirá nada malo de su ex ya que suficiente se tiene con el hate que se genera por si solo en redes sociales: "Prefiero hablar lo más prudente y maduro posible, y no solo hacia la mamá de mis hijos, sino hacia el público en general, porque de pronto nos damos cuenta, en medio de tanto odio, tanto odio".

Finalmente, el actor declaró para el matutino producido por Maru Silva, que, él ha estado tomando terapia y hablando con su gente de confianza para desahogarse de todo esto, para tener ese apoyo que le de la fuerza, por lo que pide al público que siempre que pasen por apego fuerte y doloroso busquen ayuda: "Fui a terapia. Lo platiqué con amigos, con mi familia, con mucha chamba. Creo que cuando alguien cae en depresión o en un duelo importante, mi recomendación es buscar actividades, aunque no tengas ganas de hacer nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui