¿Luto en Televisa? Hija de Silvia Pinal llega a 'VLA' y da dolorosa noticia sobre su familia

Ciudad de México.- Sin duda alguna la dinastía Pinal es una de las familias famosas de México que siempre está dando de qué hablar no solo porque su matriarca, Silvia Pinal, es una reconocida estrella sino también porque se ha sabido que no hay una buena relación entre varios de sus integrantes. Luego de que en días pasados se difundiera la falsa muerte de la 'Última Diva Mexicana', ahora una de sus hijas confirmó una triste noticia familiar.

Resulta que la actriz Sylvia Pasquel se sinceró con medios de comunicación como el programa Venga la Alegría sobre cómo es verdaderamente la relación con sus hermanos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, luego de años de especulaciones sobre un pleito y pésima conexión entre ellos. Por primera vez, la también cantante reconoció que, como en cualquier relación, los altibajos son comunes, aunque en su caso, siempre han logrado limar asperezas para seguir conviviendo en comunión.

Todas las familias tenemos desacuerdos, desencuentros, pero eso no quiere decir que no sean reconciliables".

Sylvia manifestó que ella y sus consanguíneos siempre han podido superar sus problemas y han estado juntos cuando doña Silvia los necesita: "Eso no quiere decir que no haya un amor y un respeto como familiares, como artistas y como parte de la sociedad, y que venimos de una señora que ha dado tantas cosas a este país”, manifestó. La intérprete afirmó qu los malentendidos con sus hermanos surgieron por terceras personas:

Sylvia Pasquel desmiente mala relación con sus hermanos

Luego también te calientan mucho la cabeza, llegan con muchos chismes y, por temor a que sea verdad, luego no preguntas, y ya te estás haciendo una película en la cabeza, y cuando realmente la verdad cae por su propio peso, porque afortunadamente sí, Dios siempre pone las cosas en un lugar. Entonces se reconcilian las cosas".

De la misma manera, Pasquel aseguró que sus problemas con Luis Enrique y Alejandra se vuelven más grandes por ser las figuras que son. "Pasa en todas las familias. Es que lo de nosotros trasciende, porque siempre hay el primo, del tío, del amigo, que sabe más que uno, porque luego esas personas que van con el chisme de algo, lo narran como si estuvieran ahí, oyendo que tú estás hablando por teléfono y que te contesta el otro. Entonces ahí viene toda la mentira. Te dice, dime el nombre, yo te inventó la infamia", declaró.

Finalmente, la estrella de telenovelas como Yo amo a Juan Querendón solicitó que la gente no le dé importancia a lo que se dice de su familia cuando ellos no lo hayan confirmado: "Yo les digo, no crean lo que dicen, por favor. Y la verdad, pues el público que me conoce sabe, sabe que yo no soy esa persona que otros inventan. No soy una persona mala", expresó Sylvia Pasquel.

Fuente: Tribuna