Luto en Televisa: Tras accidente, exactriz de TV Azteca sufre horrible muerte y se despide en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien luego de 24 años en TV Azteca se cambió a Televisa en el 2021, sufre desgarradora muerte y se viste de luto. Se trata de Anette Michel, quien condujo programas en el Ajusco como Venga la Alegría, Tempranito y MasterChef México y actuó en melodramas como Al norte del corazón, Marea brava, Cuando seas mía y Se busca un hombre. Al irse a la competencia, participó en telenovelas como Contigo Sí y Minas de Pasión y condujo el programa Hoy y hasta Cuéntamelo Ya!.

En entrevista con Isabel Lascurain para su programa transmitido por YouTube llamado Abre la Caja De..., Michel relató que su padre falleció a los 9 años de edad en un fuerte accidente y ella se enteró un año después, ya que su madre les ocultó la noticia: "Fue espantoso. Tuvo un accidente y el problema no fue ese, el problema es que mi mamá estaba tan jovencita que le pareció una gran idea decirnos que nuestro papá estaba enfermo en un hospital, entonces no supimos que estaba muerto y no nos dijeron en muchos meses", confesó.

Anette Michel

"Nos dijo que mi papá estaba enfermo y hospitalizado, que había tenido problemas, que había tenido un accidente y pues nos confundió un poco. Obviamente era mentira, mi papá murió al instante en el choque", reveló la presentadora. Anette reveló que la experiencia la dejó con un fuerte trauma y se enteró hasta que una prima se lo dijo: "Yo vivía en casa de unos tíos porque mi mamá tuvo que llevarse a la chiquita y buscar trabajo. En casa de mis tíos estaba escribiendo su tesis una de mis primas y yo le dije: '¿mi papá está muerto verdad?', ya había pasado mucho tiempo".

La actriz contó que fue su prima quien le confirmó la muerte y al no enterarse en el momento, no pudo llevar su duelo de la mejor manera. "Ni siquiera pude llorar ni nada", contó. La artista contó que pasaron "muchos años" para poder procesar su pérdida, pues con la ayuda de su hermana, a quien le estaba costando mucho trabajo superar lo que pasó, ambas decidieron exhumar el cuerpo de su padre y hacerle una misa hace casi dos años.

"En diciembre cumpliríamos dos años de haberlo hecho. Sacamos a papito y se incineró (...) fue muy sanador", sostuvo la originaria de Guadalajara, Jalisco. "Fue increíble porque nos lo llevamos a comer, antes de llevarlo a la iglesia. Las cenizas ahí sentadas con nosotras. Nos tomamos un tequilita con él. Bailamos que el vals, mi boda, mi segunda boda, fue muy divertido", dijo a manera de despedida, afirmando que también perdonó a su mamá por lo que sucedió, ya que entendió que era muy joven y no supo qué hacer.

Fuente: Tribuna