Luto en TV Azteca: Tras dejar Televisa, Yuri hace dura confesión en 'VLA' de su madre

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa, la querida cantante de origen veracruzano, Yuri, sorprendió a sus fans al haber dado una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que abrió su corazón sobre su complicado pasado, vistiendo de luto a TV Azteca al haber recordado a su madre y todos los sacrificios que hizo para que ella cumpliera sus sueños de ser cantante, haciendo una dura confesión al respecto.

No es secreto que la conocida 'Jarocha', después de cuatro años siendo investigadora de ¿Quién Es La Máscara?, acaba de ser reemplazada por la joven actriz y cantante, Anahí, debido a que ella por cuestiones laborales no va a poder sentarse en el panel tratando de adivinar al famoso detrás de la máscara que oculta su identidad. Aunque la audiencia adora a Anahí, la ausencia de Yuri para muchos ha sido decepcionante.

Ahora, a una semana de confirmarse su retiro, momentáneo hasta ahora, de dicho reality, la reconocida intérprete de temas como Detrás de mi Ventana ha aparecido en el programa producido por Maru Silva, debido a que brindó una entrevista en exclusiva a Mauricio Barcelata para el programa matutino. En dicha entrevista, la también actriz habló sobre su incursión al género del regional mexicano este 2024.

Como se sabe, oficialmente ya se estrenó el tema Cheque en Blanco al lado de la reconocida cantante, Paquita la del Barrio, demostrando de esta manera que tiene una gran versatilidad y se sigue renovando año con año. Ante esta situación, Mauricio, dado el título del tema, le cuestionó a quién le daría ese cheque en blanco, que no se le da a cualquiera, como dice la canción, y ella inmediatamente dijo que a su madre, Dulce Canseco.

Ante esto, la creadora de temas como Dame un Beso, recordó lo importante que fue para ella su madre a lo largo de su vida, pero más especialmente a inicios de su carrera, señalando que su padre, Carlos Humberto Valenzuela Priego, no la apoyaba para que fuera cantante hasta que la vio teniendo éxito, contrario a su madre que desde el primer momento que se vinieron a la Ciudad de México hizo de todo para que no le faltara nada, incluso reveló que llegó a robar del super porque no tenían dinero y pasaban tiempos muy duros sin nada, y por eso, ella sin dudarlo le habría entregado cheques y papeles en blanco al inicio de su carrera, porque lo merecía todo.

