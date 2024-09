¿Murió Fernando Colunga? Tras volver a las telenovelas, filtran triste noticia del galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Filtran una triste noticia acerca de uno de los galanes de telenovelas más populares no solo en México, sino a nivel mundial. Se trata de Fernando Colunga, quien se ha destacado como el actor protagónico en icónicos melodramas de Televisa como María, la del barrio, Esmeralda, Amor real, Alborada, Soy tu dueña, Porque el amor manda y más recientemente el remake de El Maleficio. Luego de varios años alejado de la pantalla chica, destapan una lamentable noticia del artista de 58 años.

¿Murió Fernando Colunga? No, afortunadamente el actor está muy bien de salud. Por otro lado, la información filtrada indica que la telenovela que protagoniza por Telemundo, El Conde: Amor y Honor, sería un rotundo fracaso en audiencia, un panorama totalmente diferente al de hace algunos años cuando Colunga era el galán más cotizado de la pantalla chica. Como se recordará, en 2016 el actor se retiró varios años de la televisión hasta que por fin optó por regresar en 2022 con una serie y en 2023 a los melodramas.

Fernando Colunga en 'El Conde'

Aunque su regreso puso feliz a sus fanáticos, este viernes 13 de septiembre el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga reveló triste información acerca del galán de telenovelas en su programa transmitido por su canal de YouTube. Y es que contó que el efecto 'Colunga' ya no es el mismo pues la telenovela El Conde habría registrado terribles ratings. Luego de destacar que en Estados Unidos los indicadores de audiencia no son publicados muy seguido, hasta hoy se sabe cómo el ha ido al proyecto.

"People En Español dio la nota que estábamos esperando. Desde su lanzamiento, 'El Conde' ha promediado 1.1 millones en total de audiencia y 261 mil adultos de 18 a 49 años", indicó acerca de los números publicados por Telemundo, debajo de la competencia. "Univisión tiene varios puntos por destacar porque parece ser que le han ganado con Golpe de Suerte y Marea de Pasiones, o sea que la telenovela de Fernando no ha resultado ser la más exitosa en la empresa pese a tener el elenco que tienen", indicó Zúñiga.

"No está resultando un clásico", recalcó, sin embargo, usuarios en los comentarios opinaron diferente, pues aseguran que les ha encantado el melodrama y la producción, dejando comentarios elogiando el talento de Fernando como: "La gente ama esta historia", "A mí me gusta mucho", "Es una excelente producción", "Para mí El Conde está muy buena", escribieron internautas, por lo que al parecer Colunga no ha perdido su encanto entre el público.

Fuente: Tribuna