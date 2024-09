"No me hice cargo: Agustín confiesa que es padre y se deslindó de la responsabilidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Agustín Fernández ha sido un personaje calificado como irrelevante por muchos espectadores de La Casa de los Famosos, pero recientemente dejó ver un poco más de él. En una dinámica reciente en la que cada jugador contó algunos detalles de su vida personal, el integrante de 'Tierra' sorprendió a todos al hacer una fuerte declaración. Y es que durante siete semanas mantuvo en reserva su lado íntimo y ahora que el concurso está a poco de finalizar, el modelo decidió abrir la boca y dejar los secretos atrás.

Su comentario, aunque breve, deja ver que la trayectoria este hombre que parecía aburrido está repleta de sucesos poco convencionales. Como si fuera cualquier cosa, el influencer contó ante sus compañeros que es padre, pero no se hizo cargo. Todo comenzó cuando Arath de la Torre aseguró que él y Mario Bezares eran figuras paternas. A esta opinión se sumó una broma de Karime, quien insinuó que 'Agus' también lo sería y no sólo de un niño sino de varios que dejaría regados. "Por ahí ha de tener dos que cuatro, pero...".

Fernández no le llevó la contraria, ni se molestó por lo que dijo Pindter. En su lugar, aceptó que tuvo uno, pero dejó el chisme sin terminar y prometió completarla en la semana nueve del reality show. "Yo tuve, pero no me hice cargo, fueron por dinero, esa es otra historia para la semana nueve". 'Mayito' comprendió rápidamente a lo que se refería Agustín, pero de cualquier modo decidió preguntar para no dejarle lugar a las dudas "¿Apoco vendiste tu... (esperma)? Anda pues, mira...".

Fernández dijo que sí y complementó su respuesta con la asombrosa revelación que a lo largo de su vida ha hecho muchas locuras. Por ahora, se mantiene intacto en el programa gracias al impecable desempeño que ha tenido en las pruebas de liderazgo, lo que le ha permitido evitar las nominaciones. Aunque en esta última ocasión la audiencia estuvo en desacuerdo con la supuesta victoria. Acusaron a la producción de ser injusta y proclamarlo ganador aunque no lo fuera.

En este sentido los periodistas Poncho Martínez y Felipe Cruz han aseverado que Televisa quiere que el argentino llegue a la final y al saber que no lo logrará con base en el apoyo del público, entonces lo favorecen en las pruebas. Incluso el periodista Jorge Carbajal confirmó dicha teoría: "Como necesita dinero, necesitan que se quede hasta la final".