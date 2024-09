Pedro Sola no tiene piedad y se lanza contra actor de Televisa: "Pareces ladrón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En más de una ocasión los conductores del famoso programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, han sido presas de la cancelación masiva por parte de la comunicada de la farándula y del propio público, ¿la razón? Tienden a arrojar ácidos comentarios en contra de las celebridades, tan solo hay que recordar cuando Pati Chapoy tachó de “basura, imprensentable” al actor Mauricio Martínez tras denunciar el abuso que sufrió a manos del mánager Antonio Berumen.

Es bajo este contexto que no resulta sorprendente que, de vez en cuando, alguno de los presentadores lance comentarios que, para la audiencia podrían resultar como inapropiados. El ejemplo más reciente es el que ocurrió con el actor Matías Novoa, quien desde hace casi 1 año habita en España, en compañía de su esposa, Michelle Renaud, Marcelo (hijo de la actriz) y Milo (el pequeño los actores de La Herencia concibieron).

Todo ocurrió luego de que los conductores presentaron una entrevista al famoso, quien arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, en la que se le cuestionó por el pleito legal que el histrión ha estado sosteniendo con la madre de primogénito, Axel, por haber dejado de cubrir la manutención de éste desde el año 2017; sin embargo, sus declaraciones no fueron lo suficientemente importantes como para captar la atención de Pedrito Sola, sino que éste se centró en su apariencia física.

Pedrito Sola no estaría de acuerdo con el look de Matías Novoa

Créditos: Instagram @matlechat

Resulta ser que el conductor de Ventaneando se lanzó en contra del actor de Doblemente Embarazada porque no le agradó el aspecto descuidado del actor, el cual brilló por lucir una cabellera y barba larga. Según declaraciones de Pedrito Sola, su apariencia era similar a la de los criminales del Bronx, zona popular de Nueva York, Estados Unidos. El amigo de Daniel Bisogno declaró que, más bien, parecía un “ladrón”.

“Qué ganas de creerse que la galanura y la belleza masculina es siempre… Parece un chavo de esos malandros del Bronx. Por su aspecto, es muy guapo (…) Te vas a subir a un avión y sabes que te van a estar esperando, si pareces un ladrón de autopartes, no. Esos pelos y la barba sin afeitar”, declaró Pedrito.

Pese a las declaraciones del conductor de Ventaneando, la realidad es que el aspecto de Matías Novoa no es algo que el famoso dejó al azar, sino por el contrario, se trata de uno de los peinados y ‘looks’ que se están posicionando en las tendencias de la moda masculina en la próxima temporada de otoño del 2024, por lo que, si bien, no fue del agrado del presentador de TV Azteca, lo cierto es que sí lo es de los experto en la industria de la belleza.

