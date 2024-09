Prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán y Apolo sería negativa; Mayela Laguna responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que supuestamente se filtrara el resultado de la prueba de paternidad que recientemente se realizaron ante las autoridades, el polémico Luis Enrique Guzmán y su el menor de cinco años, Apolo Guzmán Laguna, la madre del infante, Mayela Laguna, sacó las garras ante esta situación que la viene afectando desde hace más de un año, y que dejó a su hijo desamparado de la noche a la mañana, dando una contundente respuesta.

Hace un par de semanas que oficialmente, Mayela, Luis Enrique y el pequeño Apolo volvieron a estar reunidos, para que se realizaran los procedimientos necesarios para la prueba de ADN en el que se definirá si el menor es nieto de Silvia Pinal o si es que el hijo de Enrique Guzmán tenía razón y en realidad no tiene un lazo consanguíneo con el niño de tan solo cinco años de edad. Fue por estas fechas, pero del 2023, que el productor lanzó un comunicado negando su paternidad, conmocionando a todo el mundo del espectáculo.

Los dos días que fueron a las instalaciones pertinentes para realizarse las pruebas, después de toda una batalla legal, Mayela y el hermano de Alejandra Guzmán en todo momento fueron asediados por la prensa con preguntas relevantes al tema, a las cuales Luis Enrique siempre se mantuvo firme, mientras que Laguna prefirió no hablar mucho al respecto, especialmente después de que se filtrara una conversación, en la que ella manda por WhatsApp un audio a una amiga a la que le cuenta que el niño sí podría ser de otro hombre.

Ahora, tras varias semanas de los procedimientos, y a días de retraso de que se entreguen los resultados, dado al paro que existe por las huelgas en contra de la nueva ley del Poder Judicial, en Chisme No Like sacaron informes de que presuntamente ya habrían tenido acceso a los resultados y que estos comprueban que el hermano de Sylvia Pasquel no es el padre de Apolo y que Mayela estuvo mintiendo todo este tiempo.

Ante estas declaraciones del Javier Ceriani y Elisa Beristain, Mayela fue contundente al decir que ella no desea dar entrevistas por el momento, y solo puede decir que todo lo que se dijo en dicho programa "es mentira". Por otra parte, Luis Enrique declaró que él desconocía dicha información, pero dejó en claro que los resultados de la prueba los tiene que dar un juez y que esos no se pueden filtrar, por lo que lo dicho en Chisme No Like lo cataloga como mentira de igual forma.

Fuente: Tribuna del Yaqui