Televisa: Conductor de 'LCDLFM' filtra si Adrián Marcelo está vetado del reality show

Ciudad de México.- Muchos podrán opinar que la participación de Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) fue poco menos que extraña. Por un lado, el influencer regiomontano levantó una ola de indignación en el concurso por la manera en la que llegó a tratar a algunas de sus compañeras o por la forma en la que se expresó acerca de diversos temas sensibles para la audiencia.

Luego de ello, el exconductor de Multimedios salió de manera abrupta del concurso, algo extraño en este tipo de programas de telerrealidad, puesto al dar polémica, lo natural sería que la producción buscara que Adrián Marcelo permaneciera más tiempo dentro de la competencia. Si bien, existe la fuerte teoría de que el influencer fue expulsado del programa por la fuga de patrocinadores que se estaba registrando, la realidad es que nada de esto está confirmado.

Conductor revela si tiene prohibido mencionar el nombre de Adrián Marcelo en 'LCDLFM'

Es bajo este contexto que el periodista Edén Dorantes logró entrar en contacto con el conductor Diego Erice a quien cuestionó sobre los términos en los que Adrián Marcelo habría salido del concurso; sin embargo, el presentador declaró que el contrato de La Casa de los Famosos México es muy complejo, por lo que apenas podía comprender su propio acuerdo e incluso bromeó con que esperaba que le pagaran el sueldo que había negociado.

“No entiendo ni mi contrato, yo espero que me paguen lo que me dijeron porque son muchas hojas, uno las firma. No sé, en cuestión legal, no sé en qué trato hayan cerrado esa salida de Adrián Marcelo, pero entiendo que cuando es decisión de los participantes pues debe haber algunas cláusulas que hablen de eso, poca información tengo.”

Por otro lado, Edén decidió salir de la duda sobre si Adrián Marcelo estaba vetado de Televisa o del propio concurso de La Casa de los Famosos México, puesto desde que salió, no se le ha visto volver a aparecer en ninguna gala, a lo que el conductor respondió que él no tenía ninguna orden de no mencionar al influencer, sino por el contrario, puede hablar de él sin ningún problema. También reveló que no tenía nada en contra del famoso, puesto aún no coincidía con él fuera del proyecto.

“A mí no me han dado línea de nada, entonces yo puedo decir ‘Adrián Marcelo’ libremente, ahora tampoco tengo mucho de qué hablar de él porque no lo conozco, más que como un habitante que ya no está en la casa. Igual ahora que tengamos el gusto de coincidir, ya podré generar mi propia versión de él fuera de La Casa”.

Adrián Marcelo reapareció en redes sociales después de que se filtraran unas capturas de pantalla en las que aparecían supuestos mensajes de su esposa, Karina Puente, coqueteando con su coach de gimnasio e incluso se puede apreciar que ambos están quedando en una cita para reunirse en un departamento; sin embargo, el famoso evitó mencionar el tema y únicamente mostró cosas relacionadas con su trabajo en El Radar.

