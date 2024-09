¿Tragedia en Televisa? Actor sufre accidente y muere de falla orgánica; última FOTO deja helados

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Tras haber sufrido un accidente en el 2020, anuncian la muerte de un reconocido actor y el mundo del espectáculo se viste de luto. ¿Trabajó en Televisa? No, sino que triunfó en películas de Hollywood. Se trata del actor Chad McQueen, hijo del fallecido actor Steve McQueen, quien destacó como uno de los galanes más prominentes en la década de los 60's y 70's. El histrión, quien se desempeñaba también como piloto de carreras y se especializó en artes marciales, perdió la vida a los 63 años.

Chad McQueen (QEPD)

La muerte de Chad fue confirmada por su viuda Jeanie y dos hijos Chase y Madison, quienes anunciaron que murió en su casa en Palm Desert, California. "Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su extraordinaria trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, ejemplificaron verdaderamente una vida llena de amor y dedicación", publicaron a través de Instagram junto a una fotografía del actor en uno de sus autos favoritos y otra con su famoso padre cuando era un niño.

Instagram @officialchadmcqueen

"Su pasión por correr autos no solo resaltaba su talento excepcional, sino que también servía como una manera de honrar el legado de su padre, un testamento a los valores que le enseñaron. Heredó su pasión, conocimiento y dedicación a nosotros y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia debemos navegar este tiempo tan difícil y les pedimos con amabilidad por privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida", escribieron para darle el último adiós.

Instagram @officialchadmcqueen

De acuerdo con el amigo del fallecido actor, Arthur Barens, Chad perdió la vida el pasado miércoles 11 de septiembre luego de sufrir una falla orgánica, derivada de una caída que sufrió en el 2020 y de la cual nunca logró recuperarse. Uno de los papeles más notables del actor fue en la icónica película Karate Kid, en donde interpretó a 'Dutch' un violento alumno del Dojo Cobra Kai quien causó caos en la primera película y en la segunda, Karate Kid II, sin embargo, no se unió al elenco de la nueva serie Cobra Kai.

Chad McQueen en 'Karate Kid'

McQueen participó en más de 25 películas y programas de televisión como actor y productor. Además de Karate Kid, también apareció en otras películas como Skateboard, Fever Pitch, New York Cop y Red Line. En la pantalla chica apareció en las series V, Jesse Hawkes, Search and Rescue y el documental acerca de su padre Steve McQueen: The Essence of Cool. El actor no duró mucho tiempo en Hollywood, pues su pasión por los autos fue mucho más grande.

Chad participó en eventos de automovilismo como 24 Hours of Le Mans y 12 Hours of Sebring. En el año 2010, fundó McQueen Racing, una compañía que diseñaba autos y motocicletas de alto rendimiento. Durante su carrera como piloto de carreras sufrió un brutal accidente. En febrero del 2006, mientras practicaba para el evento Daytona International Speedway’s Rolex, sufrió múltiples fracturas, un pulmón colapsado y estuvo en coma por casi un mes, lo que lo orilló a dejar el volante.

