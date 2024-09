Adiós 'Hoy': Andrea Legarreta estalla y confirma que fue despedida del matutino de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Andrea Legarreta se apoderó de la atención de los medios de comunicación debido a que hizo fuertes revelaciones durante una entrevista a las afueras de Televisa. Antes de abandonar las transmisiones del matutino Hoy, la también actriz platicó con varios reporteros sobre una situación que le molesta mucho y es que sigan asegurando que ella tiene mucho poder no solo dentro del programa sino de la empresa.

Como se sabe, desde hace varios años surgió el rumor de que Andy tiene mucha influencia en las decisiones que se toman dentro de la televisora de San Ángel, asegurándose que tiene el poder de vetar, despedir y contratar a talento no solo para Hoy, sino para cualquier otro proyecto. Cansada de estas especulaciones, la exesposa de Erik Rubín platicó con diversos medios a las afueras de Televisa y aseguró que todo ha sido una mentira.

Tras toda la polémica que surgió luego de que expresara su molestia contra varios participantes de La Casa de los Famosos, Legarreta aclaró que ella simplemente es una empleada más de Televisa: "Lo que la gente no ha entendido es que yo no soy la dueña, yo no soy la jefa, yo no tengo palancas como alguien mintió en algún momento". La presentadora afirmó que su lugar dentro del canal se lo ha ganado a pulso.

Yo trabajo aquí desde que tengo 8 años, me he ganado el lugar que tengo a través de mi trabajo".

Andrea, quien también es conocida por protagonizar el melodrama infantil Vivan los niños, afirmó que, si ella tuviera el poder de decir quién entra y quién no a Hoy, actualmente serían muchísimos más conductores al aire: "Tengo amigos entrañables que están fuera y que no hay poder humano que los regrese, entonces sería un programa con muchísimos más conductores, pero no tengo ese poder, espero que lo acaben de entender".

La conductora puso de ejemplo que incluso ella ya fue despedida del programa cuando recién comenzaron las transmisiones: "En el primer cambio de producción de Hoy a mí también me sacaron, porqué eso no lo ven". Además, aclaró que si bien ella y sus compañeros pueden opinar sobre los cambios que hay en el matutino, la producción no tiene porqué cumplirles su capricho: "Podemos comentar pero de ahí a que nos hagan caso...".

Y hablando directamente de Ricardo Peralta, a quien semanas atrás se le fue encima por usar a la comunidad LGBT para atacar a Arath de la Torre, Andy afirmó que ella no lo había vetado de Hoy, por lo que estaba dispuesta a recibirlo en el foro: "No, es mejor platicar las cosas, sanar, fue desafortunado, la agresión fue para su comunidad... yo en mi quiniela tenía a mis 5 primeros lugares tenía a Torpecillo, a Mariana... yo no le voy a negar la entrada al programa a nadie".

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón