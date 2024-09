Desfigurada y deprimida: Tras cáncer y tumor, actriz de Televisa alista su muerte y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa abre su corazón y revela que luego de padecer un tumor en la tiroides y enfrentar el cáncer de su madre pensó en quitarse la vida. Se trata de Mariana Seoane, reconocida por sus papeles en telenovelas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Tormenta en el paraíso, Por ella soy Eva y Hasta el fin del mundo, aunque también ha gozado de gran éxito en la música.

Como se recordará, la villana a la que le dio vida en el melodrama Tormenta en el paraíso es recordado hasta ahora por ser uno de los finales más trágicos de una antagonista en una telenovela. Seoane dio vida a 'Maura Durán Linares', quien se hace pasar por 'Karina Rosemberg'. Su personaje terminó completamente desfigurado en un hospital luego de ser picada por abejas y su muerte hasta la fecha es una de las más recordadas en el mundo de las telenovelas mexicanas.

Mariana Seoane en 'Tormenta en el paraíso'

Seoane se ha sincerado siempre con el público acerca de sus luchas. Además de que hace un tiempo le detectaron y luego le quitaron un tumor en la tiroides que ponía en riesgo su vida, se enfrentó a la lucha de su madre contra el cáncer. Incluso, la actriz se dijo lista para enfrentar el posible fallecimiento de su madre, despidiéndose poco a poco: "Pido muchísimo a Dios, que tenga misericordia y que el día que haga su transición sea sin dolor, porque ha sufrido mucho (...) yo lo que quiero es calidad de vida y no cantidad de vida".

Todas estas difíciles vivencias la llevaron a considerar algo impensable: quitarse la vida. En entrevista para De Primera Mano de Imagen TV, la actriz reveló que pensó en quitarse la vida luego de atravesar momentos complicados en su vida, como el cáncer que padece su mamá Stella García. Pues luego de haber anunciado el pasado junio de 2023 que ya había superado la enfermedad, en julio pasado reveló que había regresado y el pronóstico de los doctores no era alentador. Esto ha hecho que la también cantante padezca depresión.

Tenía depresión y decía yo ya no quiero estar aquí", confesó.

Mariana Seoane y su madre

"He pasado por momentos de decirle a Dios que ya no quiero estar aquí. Momentos en los que digo: 'Dios, creo que ya yo aquí ya no me hallo", dijo Seoane. "Siento que el tema de mamá de no verla recuperada al cien, aunque ahorita va muy bien, pero es un constante... vivir con un enfermo es complicado". Y sobre si le da miedo morir, la artista de 48 años fue contundente y aseguró que es lo único que le da temor: "No me da miedo la muerte, me da miedo morirme antes de mis padres porque no les quiero dar este sufrimiento".

Afortunadamente, y luego de varias reflexiones, la actriz confesó que logró salir adelante y cambió su mentalidad al recapacitar que tenía mucho que hacer y compartir con las personas que ama, además de reconocer que pese a todo lo que podría estar pasando estaba "bendecida". "Aunque me ven así tengo un corazón de pollo luego me agarran la medida y confunden ser buena con pend..." y eso no", contó tajante.

Por otro lado, la actriz mexicana sostuvo quién cree que gane el reality show de Televisa La Casa de los Famosos México: "Siento que Gala (Montes) va a ganar (...) la amo, tiene mucho talento, es alguien que le sobra para estar en esa casa", dijo contundente, ya que ambas trabajaron en música en el pasado. Finalmente, señaló que Adrián Marcelo era alguien "sociópata" y "psicópata", reprobando su comportamiento en la casa.

Fuente: Tribuna