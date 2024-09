Hermana Nodal haría nuevo desaire a Ángela Aguilar y manda mensaje a Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cosas para Ángela Aguilar no parecen estar del todo bien durante este 2024 y es que si bien, todo parece pintar de maravilla para la nieta menor de Flor Silvestre (al menos en el aspecto amoroso) se sabe que la famosa y su padre, el cantante de Credo, recibieron una demanda laboral debido a que, luego de que uno de sus músicos perdió la vida a causa de complicaciones por Covid-19, los famoso no quisieron pagar la cantidad correcta a su viuda.

Es bajo este contexto que el pasado viernes 13 de agosto, trascendió la noticia de que Cazzu, expareja de Christian Nodal, tiró la casa por la ventana para celebrar el primer aniversario de vida de su hija, Inti. Y aunque se creía que el sonorense no asistiría a la celebración, puesto todo indicaba que él y la argentina no llevaban una buena relación, la realidad resultó ser todo lo contrario y el famoso sí se presentó.

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti

Créditos: Instagram @cazzu

Y es que, aun que Cazzu no publicó ninguna fotografía directamente del forajido junto a la pequeña, la realidad es que los fanáticos con ojo de águila pudieron detectar la presencia de éste en la celebración gracias a su mano y unos tatuajes que él tenía. Es bajo este contexto llegamos al mensaje que la hermana de Nodal le envió a Julieta Cazzzuchelli (nombre real de la ‘Nena Trampa’), en la misma publicación en la que mostró cómo fue la fiesta de su pequeña.

Resulta ser que Amely Nodal demostró cuanto cariño siente por su pequeña sobrina, puesto le escribió: “Nuestro solecito, te amo Inti”, declaró la joven. Como era de esperarse, su mensaje captó la atención del público el cual consiguió un total de 11 mil ‘me gusta’ para el momento de la redacción de esta nota. Cabe señalar la familiar de Christian ha mostrado mantener una excelente relación con su excuñada, a diferencia de lo visto con Ángela Aguilar, actual esposa del forajido.

Hermana de Christian Nodal felicita a Inti

Créditos: Instagram @cazzu

Y es que, según reportan, Amely no fue a la boda de su hermano y no solo eso, sino que tampoco sigue a Ángela Aguilar en Instagram, lo que no ha hecho más que incrementar los rumores de una supuesta enemistad entre la cantante de Mis amigas las flores y la familiar del cantante de Adiós, amor. Por su parte, la hija menor de Pepe no ha hecho ningún comentario ni de la demanda que recibió, ni del cumpleaños de Inti.

Fuentes: Tribuna