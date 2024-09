Luto en Televisa: Matan a balazos a querido conductor de TV Azteca y filtran su última confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y presentadora de Televisa, quien saltó a la fama durante los años 90, revela una importante confesión acerca de su exjefe, quien murió asesinado hace 25 años. Se trata de Verónica Macías, quien se vistió de luto y recordó a Paco Stanley, con quien trabajó en los populares programas Ándale y Llévatelo, transmitidos por el canal de Las Estrellas. La comediante mexicana dejó en shock con lo que reveló.

Como se recordará, Paco fue asesinado a tiros en su camioneta el 7 de junio de 1999. El presentador en ese entonces se había cambiado a TV Azteca, donde conducía el programa Una tras otra. Luego de grabar, se fue a comer con sus compañeros Mario Bezares, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón y algunos de sus escoltas. Al terminar y esperar a que Bezares saliera del baño en su camioneta, fue atacado a balazos afuera del restaurante por hombres encapuchados. Murió al instante a los 56 años.

Gaby Ruffo, Paco Stanley, Verónica Macías y Benito Castro

Por su parte, Verónica Macías no solo obtuvo su propio programa El Balcón De Verónica, sino que también tuvo cápsulas de humor en el programa Hoy y actuó en telenovelas como Carita de ángel y Cómplices al rescate. Tras ser introducida a la televisión por Stanley luego de que lo entrevistara para una tarea de la escuela a sus 18 años, ambos forjaron una buena relación laboral. Y pese a que desde la lamentable muerte del conductor varias mujeres han declarado que era "muy coqueto" y que presuntamente en algunas ocasiones cruzaba la línea con compañeras, Macías afirma que él siempre la impulsó como talento y nunca tuvieron una relación.

Paco Stanley (QEPD) y Verónica Macías

La presentadora y actriz, en entrevista con el actor Rodrigo Vidal para su programa de YouTube Este Es Mi Desmoder, dejó en shock al revelar lo que el fallecido presentador le compartió antes de morir. Verónica reveló que Paco siempre estuvo orgulloso de haberla descubierto y haberle dado su primer trabajo en la pantalla chica. "Un día Paco me dijo: 'Verónica te diré una cosa. Yo voy a comidas con gente muy importante y siempre sales tú al tema'", recuerda que le dijo.

"'Ay la chavita que sale con la broma'", contó que le decían al conductor. Y que luego Stanley le dijo: "'Muchos políticos me han dicho 'Ay no Paco yo no veo tu programa yo solo a las 4 le prendo para ver la broma de la niña que sale contigo, me río mucho'. Y Paco me dijo 'me da mucho orgullo'", recordó la comediante. "Paco se sentía muy orgulloso que a la chavita a la que le dio la entrevista, la oportunidad, que llegó mal vestida, mal arreglada... ahora ya estaba brillando".

Y agregó: "Y políticos, gente grande... le causó mucho orgullo y eso me puso muy contenta", dijo con emoción. Verónica también aprovechó para elogiar el talento de Paco y a su fallecido excolega Benito Castro, quien murió el pasado 11 de septiembre del 2023 a los 77 años. "Yo nunca había hecho reír y que yo lo haya hecho y a Paco Stanley... a un cómico es difícil hacerlo reír", contó. "Mi mejor público fue Benito Castro. Siempre que venía mi sección él se ponía en el monitor y una carcajada que pegaba".

"Terminaba mi sección y me aplaudía. Él era mi mejor público. salud por él, en paz descanse. preciosa persona, precioso amigo", recordó. Finalmente Verónica confesó que fue Benito quien tuvo la idea de llamar a su sección y posteriormente programa El Balcón de Verónica, ya que aseguraba que la conductora siempre "balconeaba" a la gente. "En un comercial Benito Castro me regaló el nombre de El Balcón de Verónica", reveló.

